Fue a comprar cocaína pero le dieron jabón en polvo: se fue a quejar y lo echaron a los tiros

"No me vendieron mi droga y además me dispararon", dijo a los gritos.

Policía de Santa Fe 1.jpg Cuando el hombre se quejó por la estafa, recibió un disparo y confesó todo a la policía.

La reacción del hombre cuando se enteró que le habían vendido jabón en polvo

El hombre finalmente terminó confesando todo a la policía. Explicó que se había ido a la casa de un vecino a comprar droga y se puso violento cuando se enteró que le habían vendido jabón en polvo. Ahí mismo apareció un escenario temido: el "vendedor de drogas" sacó su arma y efectuó un disparo.

El hombre le dijo a los efectivos que todo empezó cuando fue hacia la casa de uno de sus vecinos con una clara intención: reclamar por lo que le habían vendido. El hombre jamás pensaba que el vecino le entregaría jabón en polvo. Cuando se quejó por la estafa, recibió un disparo en una de sus piernas.

Una ambulancia se acercó al lugar y lo trasladaron de urgencia al hospital local. En estos momentos, la policía de Rafaela investiga a las posibles personas que estarían detrás de la falsa droga. Por el hecho todavía no hay ninguna persona detenida.