Hallaron tres vainas en el caso de la nena de 12 años baleada en Navidad y pidieron un estudio clave

El estado de salud de la víctima

La nena continúa internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. El hecho ocurrió apenas minutos después del brindis navideño, cuando salió al patio con su familia para ver los fuegos artificiales y recibió el impacto en la nuca.

Antes de desvanecerse, llegó a decir: “Me quema, me quema la cabeza”. La bala quedó alojada en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida. Su cuadro es crítico pero estable.

Los peritos de la Policía Científica trabaja en el lugar.

Cómo sigue la causa

La investigación está a cargo de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Courtade, de la UFI N.º 3 de Morón. El resultado de la tomografía y el cotejo balístico serán determinantes para avanzar con los allanamientos, identificar el arma y dar con el responsable del disparo.