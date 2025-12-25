Hallaron tres vainas en el caso de la nena de 12 años baleada en Navidad y pidieron un estudio clave
La fiscal Valeria Courtade solicitó una tomografía urgente al Sanatorio de la Trinidad con el objetivo de obtener la información exacta sobre el proyectil alojado en la cabeza de la víctima.
Hallaron tres vainas en el caso de la nena de 12 años baleada en Navidad.
La investigación por la nena de 12 años baleada durante los festejos de Navidad en Villa Sarmiento, partido de Morón, sumó nuevos indicios tras el hallazgo de tres vainas servidas en los alrededores del lugar donde la menor resultó herida. El dato abrió una línea de investigación clave para identificar el arma y al autor del disparo.
La fiscal Valeria Courtade solicitó una tomografía urgente al Sanatorio de la Trinidad con el objetivo de obtener la información exacta sobre la bala alojada en la cabeza de la víctima y compararla con las vainas recolectadas. Los estudios permitirán conocer calibre, características y posibles coincidencias.
Según informó A24, una de las vainas, de 9 mm fue encontrada en la esquina de la vivienda donde la nena recibió el balazo, mientras que otras dos aparecieron en patios internos de casas cercanas. Todavía no está definido si estas últimas corresponden a calibre .38 o también 9 mm, por lo que el cotejo será clave para avanzar con allanamientos.
Embed
Los peritos también analizarán el culote de la bala, donde queda una marca única e irrepetible del arma utilizada. Ese detalle será fundamental para poder identificar la pistola y determinar responsabilidades penales.
El estado de salud de la víctima
La nena continúa internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. El hecho ocurrió apenas minutos después del brindis navideño, cuando salió al patio con su familia para ver los fuegos artificiales y recibió el impacto en la nuca.
Antes de desvanecerse, llegó a decir: “Me quema, me quema la cabeza”. La bala quedó alojada en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida. Su cuadro es crítico pero estable.
Cómo sigue la causa
La investigación está a cargo de los fiscales Mario Ferrario y Valeria Courtade, de la UFI N.º 3 de Morón. El resultado de la tomografía y el cotejo balístico serán determinantes para avanzar con los allanamientos, identificar el arma y dar con el responsable del disparo.