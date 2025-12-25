Bala perdida en Nochebuena: una nena de 12 años lucha por su vida

Navidad accidentada: chocó contra una grúa, tuvo que ser rescatado y se salvó de una tragedia

Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el barrio porteño de Belgrano encendió las alarmas por la seguridad vial en la Ciudad de Buenos Aires durante la Nochebuena. Un auto chocó violentamente contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y Sucre, y su conductor quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad.

conductor-navidad

El impacto fue de tal magnitud que el automóvil terminó completamente destrozado en su parte frontal.

A raíz del choque, se activaron los airbags y el conductor quedó inmovilizado en el habitáculo, sin poder salir por sus propios medios. Ante esa situación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó a efectivos de Bomberos, personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).