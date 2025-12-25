Una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado luego de haber resultado herida por una bala perdida durante la madrugada de este jueves de Navidad, en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.
La menor recibió un disparo en la cabeza durante los festejos de Nochebuena. Está internada en terapia intensiva y su estado es grave.
Bala perdida en Nochebuena: una nena de 12 años lucha por su vida
El episodio ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, mientras la menor se encontraba junto a su familia celebrando la Nochebuena, cuando un proyectil impactó en su cabeza, en circunstancias que aún son materia de investigación.
Tras el hecho, la niña fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero debido a la gravedad de la lesión, cerca de las 6 de la mañana fue derivada a la Clínica de la Trinidad, donde permanece internada en la unidad de Terapia Intensiva.
Hasta el momento no hay información oficial sobre el origen del disparo, aunque se presume que podría tratarse de un tiro efectuado al aire durante los festejos, una práctica reiteradamente advertida por las autoridades por su alto riesgo.
Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el barrio porteño de Belgrano encendió las alarmas por la seguridad vial en la Ciudad de Buenos Aires durante la Nochebuena. Un auto chocó violentamente contra una grúa en la intersección de la avenida Figueroa Alcorta y Sucre, y su conductor quedó atrapado dentro del vehículo, por lo que debió ser rescatado por personal de Bomberos de la Ciudad.
El impacto fue de tal magnitud que el automóvil terminó completamente destrozado en su parte frontal.
A raíz del choque, se activaron los airbags y el conductor quedó inmovilizado en el habitáculo, sin poder salir por sus propios medios. Ante esa situación, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó a efectivos de Bomberos, personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).