Previsional
ANSES
AUH
Actualización

ANSES confirmó cuánto cobrará la AUH por cada provincia en enero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer los montos de que desembolsará a partir del primer mes del año próximo según en lugar donde resida el beneficiario.

cuánto cobrará la AUH por cada provincia en enero de 2026 (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer los montos actualizados de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirán a partir de enero de 2026 en todo el territorio nacional. El incremento se aplica en función del esquema de movilidad mensual, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual marcó una suba del 2,47%.

Los nuevos valores fueron establecidos en el Anexo V de la Resolución 380/2025 y contemplan, como ocurre habitualmente, un adicional para quienes residen en zonas consideradas desfavorables.

Cuáles son los montos de la AUH en enero de 2026

Con la actualización confirmada, los beneficiarios de la AUH cobrarán los siguientes importes:

  • Hijos menores de 18 años: $125.518. De ese total, ANSES depositará de forma mensual el 80% ($100.414,40), mientras que el 20% restante ($25.103,60) quedará retenido hasta la presentación de la Libreta.

  • Hijos con discapacidad: $408.705, con un pago directo de $326.964 y una retención de $81.741.

Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano autorizó a ANSES a abonar el monto completo de la asignación en determinados casos. Según la Resolución 1170/2025, las familias con hijos de hasta 4 años inclusive podrán cobrar el 100% de la AUH siempre que los controles de salud sean validados de manera automática por el Ministerio de Salud. Aún resta conocer cómo y cuándo se instrumentará plenamente esta modalidad.

AUH con adicional por zona desfavorable

Los titulares que viven en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones, acceden a un monto diferencial correspondiente a la denominada Zona 1.

Para enero de 2026, los valores en estas regiones serán:

  • Menores de edad: $163.174, con un pago mensual de $130.539,20 y una retención de $32.634,80.

  • Hijos con discapacidad: $531.317, de los cuales $425.053 se acreditan de manera directa y $106.263,40 quedan retenidos.

Este adicional regional se liquida únicamente a quienes cobran la AUH a través de una cuenta bancaria tradicional. Los beneficiarios que perciben la asignación mediante billeteras virtuales no acceden a este plus.

Además del pago mensual de la AUH, el Ministerio de Capital Humano continúa otorgando ayudas alimentarias complementarias que se asignan de forma automática tras el cruce de información con ANSES. Entre ellas se encuentra el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en enero de 2026 ascenderá a $47.340 y está destinado a niños de hasta 3 años.

También se mantiene la Tarjeta Alimentar, cuyos montos no se actualizan por movilidad y varían según la cantidad de hijos a cargo: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 para familias con tres o más.

