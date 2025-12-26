ANSES confirmó cuánto cobrará la AUH por cada provincia en enero de 2026

AUH con adicional por zona desfavorable

Los titulares que viven en La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido bonaerense de Patagones, acceden a un monto diferencial correspondiente a la denominada Zona 1.

Para enero de 2026, los valores en estas regiones serán:

Menores de edad: $163.174, con un pago mensual de $130.539,20 y una retención de $32.634,80.

Hijos con discapacidad: $531.317, de los cuales $425.053 se acreditan de manera directa y $106.263,40 quedan retenidos.

Este adicional regional se liquida únicamente a quienes cobran la AUH a través de una cuenta bancaria tradicional. Los beneficiarios que perciben la asignación mediante billeteras virtuales no acceden a este plus.

Además del pago mensual de la AUH, el Ministerio de Capital Humano continúa otorgando ayudas alimentarias complementarias que se asignan de forma automática tras el cruce de información con ANSES. Entre ellas se encuentra el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en enero de 2026 ascenderá a $47.340 y está destinado a niños de hasta 3 años.

También se mantiene la Tarjeta Alimentar, cuyos montos no se actualizan por movilidad y varían según la cantidad de hijos a cargo: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 para familias con tres o más.