El terrible video de la hija de El Polaco y Valeria Aquino, manejando en la ruta con 12 años: "En shock"

Embed

Qué dijo El Polaco tras el escandaloso video

Luego de que el video se viralizara y la polémica creciera en redes y medios, El Polaco rompió el silencio y se refirió al tema a través de un mensaje leído al aire en Puro Show (El Trece). En su primera respuesta, el cantante se desligó de la situación y aseguró no estar al tanto de lo ocurrido. “No vi nada, está con su madre”, fue lo primero que expresó.

Al advertirle sobre la gravedad del contenido y la circulación masiva de las imágenes, le remarcaron que el video ya había generado preocupación. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, señalaron.

Lejos de modificar su postura, el músico volvió a responder minutos después y reiteró que desconocía por completo la situación. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió, dejando en claro que no había visto el material hasta ese momento.