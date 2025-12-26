A24.com

POLÉMICA Y ESCÁNDALO

El terrible video de la hija de El Polaco y Valeria Aquino, manejando en la ruta con 12 años: "En shock"

Un posteo de Valeria Aquino involucró directamente a El Polaco y a la hija de ambos: la menor, de apenas 12 años, fue filmada al volante y las imágenes generaron alarma y fuertes críticas.

26 dic 2025, 11:44
El terrible video de la hija de El Polaco y Valeria Aquino, manejando en la ruta con 12 años: "En shock"

En plena tarde de Navidad, Valeria Aquino quedó en el centro de la polémica tras compartir en sus historias de Instagram un video junto a su hija Alma, fruto de su relación con El Polaco. Lejos de pasar desapercibido, el material generó una ola de reacciones y encendió las alarmas entre los usuarios.

En las imágenes se puede ver a la nena, de apenas 12 años, sentada al volante de un vehículo y conduciendo por un camino rural, mientras observa atentamente el trayecto de tierra que tiene por delante. La escena fue interpretada por muchos como una práctica de manejo anticipada, varios años antes de que pueda acceder legalmente al registro de conducir.

Junto al video, Aquino escribió una frase que terminó de avivar el debate: “Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”. La reflexión, lejos de calmar las aguas, multiplicó las críticas y los cuestionamientos sobre los límites de la exposición y la responsabilidad adulta.

Rápidamente, las redes se llenaron de comentarios cruzados. Mientras algunos defendieron la situación argumentando que se trataba de un entorno controlado y en medio del campo, otros apuntaron al riesgo de naturalizar conductas peligrosas y a la imprudencia de compartir ese tipo de contenido en redes sociales.

Qué dijo El Polaco tras el escandaloso video

Luego de que el video se viralizara y la polémica creciera en redes y medios, El Polaco rompió el silencio y se refirió al tema a través de un mensaje leído al aire en Puro Show (El Trece). En su primera respuesta, el cantante se desligó de la situación y aseguró no estar al tanto de lo ocurrido. “No vi nada, está con su madre”, fue lo primero que expresó.

Al advertirle sobre la gravedad del contenido y la circulación masiva de las imágenes, le remarcaron que el video ya había generado preocupación. “No es joda esto. Lo vimos todos. Hay un video de tu hija manejando una camioneta”, señalaron.

Lejos de modificar su postura, el músico volvió a responder minutos después y reiteró que desconocía por completo la situación. “No vi nada, me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, insistió, dejando en claro que no había visto el material hasta ese momento.

