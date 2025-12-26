La brutal frase que habría dicho el asesino de su vecino antes darle el último disparo en el piso.

Asesinó a su vecino en La Plata 3

Una celebración que se volvió una tragedia

Según la reconstrucción del caso, todo comenzó con festejos típicos de Navidad, con niños jugando en la calle y fuegos artificiales lanzados frente a los edificios ubicados en la intersección de 4 y 609. Allí, varias familias se reunían al aire libre para despedir la noche del 24 y recibir la Navidad.

En ese contexto, de acuerdo con el testimonio de Malvina, esposa de la víctima, el acusado ya había mantenido disputas previas con varios residentes del barrio. “Siempre les hacía maldades: ponía caca de perro en los autos, tiraba cosas a las piletas… ayer ya estaba molestando desde temprano, que la música, que los nenes gritaban”, relató.

La escalada comenzó cuando el acusado habría salido a increpar a la hija mayor del matrimonio Ramírez: “Salió, la amenazó a la chica y tiró un tiro con la escopeta”, afirmó la mujer. Este episodio generó temor, pero la familia optó por evitar el conflicto y se trasladó a llevar a su hija nuevamente a su casa.

El ataque: seis disparos y un remate en frío

Cuando regresaban al edificio, la tragedia ocurrió en segundos. Según la denuncia, Magen estaba esperándolos armado en la escalera. “No le dio tiempo a nada -contó Malvina-. Le tiró seis tiros al hermano de él, al que vive arriba; después le tiró a Daniel, que quedó en la escalera tirado con dos tiros”.

La escena que sigue es una de las más estremecedoras del expediente: “Como lo vio que todavía estaba vivo, vino y le dijo: ‘¿Todavía estás vivo, vos?’, y le volvió a tirar otro hasta que lo dejó muerto”, denunció su esposa, entre lágrimas.

Ramírez murió minutos después, sin poder recibir asistencia médica inmediata, producto de heridas en el cuello y el hombro, ocasionadas por proyectiles calibre .40.

El arresto y el arsenal encontrado

La Policía Bonaerense llegó alertada por llamados de emergencia. Cuando ingresaron al departamento del acusado, lo encontraron de pie, apoyando un arma en una mesa, sin resistirse. Fue detenido de inmediato.

Dentro de la vivienda, los investigadores hallaron un arsenal sin pedido de secuestro, compuesto por: una pistola Bersa Thunder .40 PRO con munición especial (balas teflonadas y cónicas); una escopeta reforzada calibre 20; un rifle de aire comprimido calibre 5 mm; y múltiples municiones y elementos balísticos.

La causa quedó bajo investigación del Juzgado de Garantías N.º 2 y la UFI N.º 6 de La Plata, con intervención del fiscal Barraza, quien además ordenó pericias de Policía Científica y el traslado del cuerpo.

La reacción del barrio: bronca, fuego y miedo

Horas después del crimen, la tensión social explotó. Vecinos -en shock y profundamente afectados por el ataque- incendiaron el auto Peugeot 504 del agresor. El vehículo quedó reducido a cenizas en cuestión de minutos, pese al arribo de Bomberos.

La situación obligó a la policía a montar un operativo preventivo durante la mañana para evitar nuevos hechos violentos, ante el temor de que un grupo más amplio quisiera ingresar al departamento del acusado con fines de represalia.