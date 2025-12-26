Edith Hermida contó la verdad sobre la versión de un vínculo amoroso con Beto Casella: "Nos gustaba..."

"Ese chichoneo tenía verdad", le dijo Moria filosa. Y Hermida confesó: "Hubo una época que a Beto le gustaba mostrar la cola, es naturalmente lampiño, buena cola. Él dice que no tiene pelos, que es rosadita, estaba como orgulloso de su cola", agregó entre risas.

Moria le consultó si ahora que no son más compañeros de trabajo vería a Beto Casella con otros ojos ante la posibilidad de un "touch and go" y ahí Hermida comentó con firmeza: "Él es un hombre comprometido y yo no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos, soy re respetuosa en ese sentido. Está enamorado y casado".

Sobre su decisión profesional de no acompañar a Casella en su nuevo canal y quedarse al mando de Bendita, Edith argumentó: "Tengo una mamá de 86 años, elegí la estructura que ya tengo más o menos armada. No es fácil, una hija adolescente que me espera para cenar y yo tengo que estar ahí. Elegí un poco ese orden familiar".

"Yo lo manejaba con mucho humor, que es mi especialidad, para tratar de decir algo. Yo siempre le dije (a Beto) lo que pensaba al aire y fuera del aire. Y cuando me di cuenta que su decisión era inevitable, me angustié mucho. Lloré un montón y lo abracé. Tuve días de mucho llanto pero ya no lloro más, necesitaba descargar", concluyó sobre el dolor que sintió al darse cuenta que ya no trabajarían más juntos.

La despedida de Edith Hermida a Beto Casella por su salida de Bendita con un fuerte mensaje

Edith Hermida decidió compartir un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Beto Casella por su despedida del programa Bendita que los alejará del ámbito laboral tras muchos años juntos.

"Es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita yo todavía no me lo creo. Siempre siempre te voy a desear lo mejor... Sos groso! Te quiero y ya te extraño!", indicó la panelista con una imagen junto al conductor abrazados y visiviblemente emocionados.

Y agregó a flor de piel junto a esa foto: "Nunca imaginé que las cosas se dieran así.. Pero la vida sorprende! Te quiero", sumando el sticker de I love you.

Por su parte, el conductor contestó el saludo de Edith Hermida con la misma foto desde su cuenta y expresó en la misma sintonía y con melancolía: "Gracias negra, yo también quiero lo mejor para vos".