Cambió el fútbol por la magia: Real Madrid transformó el Santiago Bernabéu para Navidad y Año Nuevo

El éxito fue inmediato: las entradas se agotaron en pocos días, reflejando el interés que despertó la iniciativa tanto en familias como en turistas que visitan Madrid durante las fiestas de fin de año.

Desde la organización del evento explicaron el espíritu de la propuesta a través de su sitio web oficial. “MAVIDAD Bernabéu es una experiencia navideña única, donde vivir el universo de los MAVIX dentro de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid”, señalaron. Y agregaron: “Es un plan pensado para familias, amigos y para todos los que aún disfrutan la Navidad como cuando eran pequeños”.

La iniciativa se enmarca dentro de una tendencia creciente en grandes estadios europeos, que buscan ampliar su uso más allá del deporte y convertirse en espacios multifuncionales durante todo el año. En el caso del Bernabéu, la remodelación reciente del estadio permitió adaptar el campo y sus instalaciones para eventos de gran magnitud sin comprometer la actividad futbolística.

Mientras el estadio se viste de luces y decoración navideña, el Real Madrid mantiene la atención puesta en lo deportivo. El equipo dirigido por Xabi Alonso cierra el 2025 en el segundo puesto de La Liga, con 42 puntos, a cuatro del líder Barcelona. En la Copa del Rey, viene de superar al Talavera de la Reina por 3-2, y en la Champions League se ubica séptimo, en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Así, el Santiago Bernabéu vuelve a demostrar su capacidad de reinventarse: durante unos días, cambió el ruido de la tribuna por la magia navideña, sin perder de vista el principal objetivo del club, que sigue siendo competir al máximo nivel dentro del campo de juego.