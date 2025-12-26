Navidad salvaje: cayó un petardo al patio, quemó a 2 nenas y desató una pelea salvaje en el barrio
Un episodio con fuegos artificiales en una vivienda derivó en una discusión entre dos familias que terminó en golpes en plena vía pública. La Policía intervino para contener la situación e iniciar actuaciones por disturbios.
La madrugada de Navidad volvió a dejar al descubierto escenas de violencia extrema y uso imprudente de pirotecnia en distintos puntos del país. Esta vez, el episodio ocurrió en el barrio Providencia, en la ciudad de Córdoba, donde un fuego artificial arrojado desde la calle cayó dentro del patio de una vivienda y terminó hiriendo a dos nenas, lo que desencadenó minutos después una brutal pelea entre familias, golpes frente a los más chicos y una intervención policial.
Según la reconstrucción realizada a partir de videos de cámaras de seguridad y celulares de vecinos, el hecho ocurrió apenas pasada la medianoche. Familias de la zona se encontraban celebrando la llegada de la Navidad en las veredas y terrazas, cuando uno de los petardos encendidos fue lanzado desde la calle y terminó desplazándose hasta la terraza y patio de una vivienda ubicada sobre la calle 12 de Octubre.
Dentro de ese espacio se encontraban varios menores, entre ellos dos nenas, que terminaron alcanzadas por la explosión. Las imágenes muestran cómo, inmediatamente después del estallido, los chicos huyen despavoridos hacia el interior de la casa, gritando asustados mientras el humo se dispersa en el aire.
Del reclamo al estallido de violencia
El episodio, que podría haber terminado solo en un susto, se transformó en pocos minutos en una batalla campal. Al tomar conocimiento de lo ocurrido, los papás de las nenas salieron a la calle con la intención de identificar a la persona que había lanzado el artefacto. Lo que comenzó como un reclamo verbal se tornó rápidamente en un cruce cargado de insultos, gritos y amenazas.
Una mujer increpó al hombre señalado como responsable, exigiendo explicaciones y recriminándole la falta de cuidado al tirar pirotecnia en una zona donde había niños. La reacción del sujeto fue inmediata y violenta: le propinó un golpe directo en el rostro, ante la mirada de los menores y del resto de los vecinos.
Ese primer golpe fue el punto de quiebre. En segundos, otros adultos se sumaron a la pelea, incluidos hombres que se encontraban junto al acusado. Las imágenes muestran cómo el enfrentamiento escala hasta convertirse en un tumulto con golpes, empujones, personas cayendo al suelo y hasta dos agresores golpeando a otro hombre tirado en el piso. Mientras tanto, de fondo se escuchan gritos que repiten: “¡Le pegaste a una mujer!”.
El caos en la calle se extendió durante varios minutos. La disputa entre ambas familias dejó a varios adultos con heridas visibles, cortes y escoriaciones, y solo se detuvo cuando algunos vecinos lograron intervenir y separar a los involucrados.
La llegada de la Policía y el servicio de emergencias
Tras los enfrentamientos, la tensión dio paso al ingreso del personal policial y una ambulancia. Según confirmó el medio La Voz, los equipos médicos constataron que las dos pequeñas sufrieron quemaduras superficiales en ambas piernas, pero no fue necesario trasladarlas a un centro de salud ya que no se trataban de lesiones graves.
Por su parte, el hombre sindicado como autor del lanzamiento del petardo también recibió asistencia médica debido a lastimaduras y escoriaciones en las piernas producto de la pelea. Tampoco requirió traslado ni atención de mayor complejidad.
La Policía de Córdoba tomó intervención para contener a los grupos familiares, identificar a los participantes y abrir actuaciones por disturbios y lesiones, aunque por el momento no se informó sobre detenciones formales.
Vecinos de la misma cuadra afirmaron que los festejos habían comenzado de forma tranquila, pero que el uso de pirotecnia se había extendido de manera descontrolada. “Se tiraban petardos en plena calle, desde la vereda hacia arriba, sin mirar si había chicos cerca”, comentó una residente a un móvil televisivo al día siguiente. Otro vecino agregó: “Pudo haber sido una tragedia. Es un milagro que las nenas no terminaron internadas”.