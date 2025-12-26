Navidad salvaje: cayó un petardo al patio, quemó a 2 nenas y desató una pelea salvaje en el barrio.

Una mujer increpó al hombre señalado como responsable, exigiendo explicaciones y recriminándole la falta de cuidado al tirar pirotecnia en una zona donde había niños. La reacción del sujeto fue inmediata y violenta: le propinó un golpe directo en el rostro, ante la mirada de los menores y del resto de los vecinos.

Ese primer golpe fue el punto de quiebre. En segundos, otros adultos se sumaron a la pelea, incluidos hombres que se encontraban junto al acusado. Las imágenes muestran cómo el enfrentamiento escala hasta convertirse en un tumulto con golpes, empujones, personas cayendo al suelo y hasta dos agresores golpeando a otro hombre tirado en el piso. Mientras tanto, de fondo se escuchan gritos que repiten: “¡Le pegaste a una mujer!”.

El caos en la calle se extendió durante varios minutos. La disputa entre ambas familias dejó a varios adultos con heridas visibles, cortes y escoriaciones, y solo se detuvo cuando algunos vecinos lograron intervenir y separar a los involucrados.

La llegada de la Policía y el servicio de emergencias

Tras los enfrentamientos, la tensión dio paso al ingreso del personal policial y una ambulancia. Según confirmó el medio La Voz, los equipos médicos constataron que las dos pequeñas sufrieron quemaduras superficiales en ambas piernas, pero no fue necesario trasladarlas a un centro de salud ya que no se trataban de lesiones graves.

Por su parte, el hombre sindicado como autor del lanzamiento del petardo también recibió asistencia médica debido a lastimaduras y escoriaciones en las piernas producto de la pelea. Tampoco requirió traslado ni atención de mayor complejidad.

La Policía de Córdoba tomó intervención para contener a los grupos familiares, identificar a los participantes y abrir actuaciones por disturbios y lesiones, aunque por el momento no se informó sobre detenciones formales.

Vecinos de la misma cuadra afirmaron que los festejos habían comenzado de forma tranquila, pero que el uso de pirotecnia se había extendido de manera descontrolada. “Se tiraban petardos en plena calle, desde la vereda hacia arriba, sin mirar si había chicos cerca”, comentó una residente a un móvil televisivo al día siguiente. Otro vecino agregó: “Pudo haber sido una tragedia. Es un milagro que las nenas no terminaron internadas”.