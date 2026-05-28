Gran Hermano expuso a Nigro con la puerta giratoria y las redes estallaron: "Lo humillaron"

Nigro, sorprendido, respondió: "Big, nunca me referí a eso". El conductor de la casa insistió: "Si decidís irte será en este momento. Si tu elección es permanecer en mi casa, vas a tener que modificar rotundamente tu actitud y demostrar que estás a la altura de una competencia de la que quieren formar parte millones de personas". Finalmente, el participante aseguró: "No, no, obvio que no me voy a ir. Te entiendo y lo voy a tomar y tener en cuenta".

La reacción de los seguidores del programa fue inmediata en redes sociales. Muchos criticaron la forma en que se expuso al jugador: "No lo bancamos al pibe pero horrible exponerlo así, lo podrían haberlo llamado al confesionario y fin", "No es de mi agrado, ¡pero llamalo al confesionario, man!", "Qué manera de humillarlo enfrente de otros jugadores, lo hubieras llamado al confesionario".

Por último, cabe remarcar que este miércoles quedaron nominados Andrea del Boca, Brian, Manu, Yipio, Cinzia, Tatiluna, Titi, La Bomba, Tamara y Nigro. Una placa cargada de figuras que promete tensión y sorpresas en la próxima instancia de votación.

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Por qué le llamaron la atención a Charlotte Caniggia en Gran Hermano

Desde que Charlotte Caniggia ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe), logró forjar una de las amistades más comentadas de la temporada junto a Sebastián Cola. Ambos se sumaron al reality hace pocas semanas y rápidamente comenzaron a mostrarse inseparables.

Las charlas interminables, las bromas y la complicidad hicieron que se convirtieran en un dúo inseparable dentro del juego. Sin embargo, en las últimas horas quedaron en el ojo de la tormenta tras recibir un fuerte llamado de atención de parte de Gran Hermano, que podría traerles consecuencias.

El motivo fue un hábito que repitieron en varias ocasiones: hablar en inglés dentro de la casa. Según se pudo ver en las transmisiones, utilizaban el idioma para comentar sobre sus compañeros, analizar estrategias o incluso hacer chistes sin que el resto entendiera demasiado.

La producción no dejó pasar la situación y decidió intervenir. Mientras conversaban nuevamente en inglés, la voz de Gran Hermano irrumpió con firmeza para marcarles que esa conducta está fuera de las reglas del juego.

"Eso está prohibido", les advirtió de manera contundente Gran Hermano tanto a Charlotte como a Cola, dejando en claro que no pueden mantener conversaciones en otro idioma para evitar que el resto de los jugadores o el público comprendan lo que dicen.

El reto sorprendió a los participantes y generó preocupación entre los seguidores del programa, ya que en otras ediciones actitudes similares derivaron en sanciones importantes. Por ahora solo recibieron una advertencia, pero si reinciden podrían enfrentar medidas más duras.

Mientras tanto, Charlotte y Sebastián siguen consolidándose como uno de los dúos más observados del reality. Su vínculo y la confianza que construyeron desde el inicio ya despertaron reacciones entre sus compañeros, que ahora miran con atención cada uno de sus movimientos dentro de la casa más famosa del país.