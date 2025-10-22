Los aberrantes detalles que complican a los acusados de trasladar, quemar y ocultar el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Fabiana González

Trabajaba en la casa de los Sena, en Santa María de Oro 1460, y cumplía múltiples tareas dentro del movimiento. Según su relato, estuvo allí el 2 de junio por la mañana, cuando César llegó con Cecilia, pero asegura haber salido de la vivienda sin ver nada sospechoso: “A la chica no la vi más desde que entró a esa pieza”, declaró.

Por la tarde fue convocada nuevamente por Acuña y Obregón. Ella sostiene que no vio el cuerpo y se fue al barrio Emerenciano. Al día siguiente, retomó su trabajo de limpieza en la casa y obedeció las órdenes de Acuña: retirar una cama, un colchón y muebles para donarlos. Todos esos elementos provenían de la habitación donde había ingresado César con Cecilia.

Para la Fiscalía, no hay dudas: entre el 3 y el 6 de junio González se encargó de limpiar y borrar cualquier evidencia en la vivienda, incluida la gestión de los muebles que contendrían restos de sangre.

José Gustavo Obregón

Entre los cuatro, es a quien se le adjudica la mayor participación. Obregón declaró que ese 2 de junio, por la tarde, recibió un mensaje de Acuña: “Parece que hay un cuerpo”. Al llegar, vio “un bulto largo, envuelto” y confirmó a su jefa lo peor.

A la espera de César, retiró de la casa a González —bajo orden directa— y, cuando el joven Sena regresó, ambos cargaron el cuerpo en la caja de una Hilux blanca. Antes de llegar al campo “Rossi”, Obregón compró un bidón de nafta que luego se utilizó para prender fuego el cuerpo.

Días después, según su testimonio, recogieron las cenizas en bolsas de consorcio, las arrojaron cerca del río y las volvieron a quemar. También destruyeron las pertenencias de la víctima. César, en tono macabro, le repetía: “Tenemos que ir a jugar un pool, Gusti”.

Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo

La intervención de Melgarejo y Reinoso se concentró en el campo. Cuando César y Obregón dejaron el lugar, ellos mantuvieron el fuego vivo durante horas para asegurar que nada quedara reconocible.

La Fiscalía sostiene que fueron piezas claves en la eliminación de pruebas del crimen.

Melgarejo, inicialmente, afirmó haber visto a Cecilia aún con vida, atada y amordazada, aunque luego se retractó alegando presiones y amenazas de los Sena.

Cómo será el juicio

Durante audiencias preliminares, las defensas intentaron que sus representados fueran juzgados aparte, aludiendo que no participaron del asesinato. El tribunal rechazó planteos y mantuvo a los cuatro en el proceso principal.

Reinoso incluso pidió ser sobreseída, pero la Justicia entendió que existen elementos sólidos que la vinculan con el ocultamiento del cuerpo y la desaparición de Cecilia. Por eso, también deberá enfrentar el juicio.