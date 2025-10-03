Jorge Capitanich opinó sobre el femicidio de Cecilia Strzyzowski y su insólita teoría generó polémica. 

el-clan-sena-los-principales-sospechosos-por-la-desaparicion-de-cecilia-strzyzowski-foto-na-FBVPB2OWZNFXZGNIGA3FVBJLXI El clan Sena, los principales sospechosos por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. (Foto: NA)

“Convencida, Cecilia se despidió de su familia, empacó su maleta y hasta buscó en Google dónde comer chocolates en Buenos Aires y qué obras sociales había en Ushuaia”, indicaron los fiscales en el expediente, que ya reúne más de 390 pruebas.

Los acusados y su vínculo con la política

César Sena fue imputado por homicidio triplemente agravado: por el vínculo, por el concurso premeditado de dos o más personas y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Emerenciano Sena y Marcela Acuña, padres de César e influyentes dirigentes sociales con vínculos estrechos con el gobierno chaqueño, serán juzgados como coautores del crimen.

El relacionamiento político de la familia Sena con Capitanich era conocido: lideraban movimientos sociales que recibían apoyo del Ejecutivo provincial. Gloria Romero, madre de la víctima, llegó a pedir una reunión con el entonces gobernador por el impacto del caso.

La hipótesis de la Justicia

Para el equipo fiscal, los padres de César Sena se ausentaron de la vivienda de manera intencional el día del crimen para dejar el camino libre a su hijo. “Una vez dentro del hogar familiar, César dio muerte a su pareja”, sostienen los investigadores.

Aunque el cuerpo de Cecilia nunca fue hallado, se encontraron restos de la valija con su ropa, un dije en forma de cruz y pertenencias parcialmente quemadas en un campo de los Sena. Cerca del río Tragadero también hallaron cenizas y fragmentos óseos dentro de una bolsa, pero el ADN no pudo extraerse porque los restos estaban totalmente calcinados.

El juicio por jurados

El juicio contra César Sena y sus padres comenzará el 28 de octubre y se extenderá durante 13 audiencias. El caso sigue generando conmoción en la sociedad chaqueña y ahora suma la polémica por las declaraciones de Capitanich, que reabrieron el debate sobre las responsabilidades políticas en torno al crimen.