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En vivo: el llamativo gesto de Pampita tras perder con La Reini en los Martín Fierro de la Moda

Se conoció al aire la inmediata reacción de Pampita cuando La Reini Sofía Gonet se quedó con el Martín Fierro de Moda en la terna que compartían.

27 abr 2026, 08:50
En vivo: el llamativo gesto de Pampita tras perder con La Reini en los Martín Fierro de la Moda
En vivo: el llamativo gesto de Pampita tras perder con La Reini en los Martín Fierro de la Moda

En vivo: el llamativo gesto de Pampita tras perder con La Reini en los Martín Fierro de la Moda

El domingo por la noche se entregaron los Martín Fierro de la Moda 2025 que entregó APTRA y cuya transmisión se vio en vivo por Telefe contó con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Más de 300 invitados con las figuras más emblemáticas y queridas de la industria se reunieron para disfrutar del suceso del año de la moda argentina, donde la elegancia, el diseño y la creatividad brillarán en la pantalla.

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Durante la transmisión, tuvo mucha repercusión en las redes sociales el gesto que tuvo Pampita con La Reini Sofía Gonet cuando se quedó con el Martín Fierro en la categoría mejor estilo femenino en big show, terna en la que competían.

Apenas se conoció que ella resultó la ganadora, en una terna donde también se encontraban Lali Espósito (La Voz Argentina) y Wanda Nara (MasterChef Celebrity), Pampita lejos de enojarse saludó de manera muy afectuosa a la influencer.

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Qué le dijo Pampita a la Reini Sofía Gonet tras ganar el Martín Fierro de la Moda

“¡Felicitaciones!”, se la escuchó decir claramente a Pampita que integraba la terna por su participación en Los 8 Escalones con una sonrisa mientras aplaudía a la Reini (MasterChef Celebrity), quien se dirigía feliz al escenario.

En las redes este gesto de Pampita durante la transmisión en vivo del domingo por la noche no pasó desapercibido y muchos destacaron la calidez de la modelo para felicitar a Gonet pese a no quedarse con el premio en esa terna.

Por su parte, Pampita se quedó con el Martín Fierro de la Moda al ganar en la categoría mejor estilo en redes donde competía con Valentina Zenere, Martita Fort y Tefi Russo.

En el escenario, Sofía Gonet comentó emocionada: “Muchas gracias. Para mí esto es inimaginable, no sé qué decir, jamás creí que podía ganar este premio. Es un honor estar acá y compartir la terna con semejantes íconos absolutos así que no me queda agradecer y decir el honor que es para mí esto".

"Muchas gracias a mi equipo que me acompañó en todas mis locuras en MasterChef que les decía quiero estar dorada, plateada, pelada y me lo cumplían. Gracias a Telefe porque desde que me abrieron las puertas mi vida se convirtió en un sueño”, concluyó la influencer a pura alegría con la estatuilla en sus manos.

RS Fotos y prensa Telefe.

la reini sofia gonet

     

 

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