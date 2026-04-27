En vivo: el llamativo gesto de Pampita tras perder con La Reini en los Martín Fierro de la Moda

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Qué le dijo Pampita a la Reini Sofía Gonet tras ganar el Martín Fierro de la Moda

“¡Felicitaciones!”, se la escuchó decir claramente a Pampita que integraba la terna por su participación en Los 8 Escalones con una sonrisa mientras aplaudía a la Reini (MasterChef Celebrity), quien se dirigía feliz al escenario.

En las redes este gesto de Pampita durante la transmisión en vivo del domingo por la noche no pasó desapercibido y muchos destacaron la calidez de la modelo para felicitar a Gonet pese a no quedarse con el premio en esa terna.

Por su parte, Pampita se quedó con el Martín Fierro de la Moda al ganar en la categoría mejor estilo en redes donde competía con Valentina Zenere, Martita Fort y Tefi Russo.

En el escenario, Sofía Gonet comentó emocionada: “Muchas gracias. Para mí esto es inimaginable, no sé qué decir, jamás creí que podía ganar este premio. Es un honor estar acá y compartir la terna con semejantes íconos absolutos así que no me queda agradecer y decir el honor que es para mí esto".

"Muchas gracias a mi equipo que me acompañó en todas mis locuras en MasterChef que les decía quiero estar dorada, plateada, pelada y me lo cumplían. Gracias a Telefe porque desde que me abrieron las puertas mi vida se convirtió en un sueño”, concluyó la influencer a pura alegría con la estatuilla en sus manos.

RS Fotos y prensa Telefe.