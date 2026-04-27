Las revelaciones de Donald Trump sobre el ataque en Washington que lo tenía como objetivo

El hecho generó preocupación por las fallas en el sistema de seguridad, ya que el atacante logró acercarse al perímetro del evento tras registrarse como huésped en el hotel donde se realizaba la cena.

Tras el incidente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar los motivos del agresor, identificado como Cole Allen, y cómo logró acceder con armas al lugar. Mientras tanto, Trump insistió en que no se dejará intimidar por este tipo de hechos y adelantó que el evento será reprogramado.

trump, miran lo que pasa1 El atacante irrump en la sala. La cara de Melania Trump revela la tensión de lo que comenzaba a desarrollarse. (Foto: Reuters)

El ataque reavivó el debate sobre la seguridad presidencial en Estados Unidos y el clima de creciente violencia política en el país. sin embargo, Trump destacó la acción de los encargados de su custodia personal. Cuando dijo "no se los hice fácil", Trump explicó a que no quería irse del lugar y les decía que "esperaran" porque, pese a todo, quería ver que era lo que estaba pasando en ese momento de caos.

El operativo de seguridad y la acción del FBI, en la mira

El director del FBI se llama Kash Patel. Seguramente debe haber grabado lo que Donald Trump le contó a la periodista de "60 minutos". Tal vez, ese "no se lo hice fácil", le pueda servir como atenuante. Todas las miradas están puestas sobre él y el protocolo de seguridad. A Trump, a la primera dama, al vice Vance y a otros funcionarios los evacuaron sin problemas. También, detectaron y redujeron al agresor Cole Allen. No hubo heridos.

trump seguridad 3 Protocolos de seguridad en revisión. El FBI, fuertemente armado controla en lugar central. Trump ya fue evacuado del lugar. (Foto: Reuters)

Hasta ahí todo bien. Lo que resulta inaceptable es que una persona armada haya podido franquear los anillos de seguridad estando armado e ingresar al salón de la cena con los periodistas. En ese momento, se suponía, debía ser el lugar más seguro del mundo. Por esa falla grave deberá responder Patel y parece que esa argumentación será su despedida.

trump el atacante Cole Allen, el agresor, detenido. No alcanza para acallar el debate por la seguridad presidencial. (Foto: Reuters)

Mientras tanto, como con todo, Trump sigue adelante. En la conferencia improvisada que dio poco después en la Casa Blanca, el presidente - pese a su relación especial con los periodistas- les aseguró algo muy importante. La reunión quedó inconclusa. En un mes volverá a realizarse para cumplir con ese compromiso.