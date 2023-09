Golpes y puñaladas en pleno Constitución: ¿una pelea por el comercio ilegal del metal?

Embed

En un fragmento de la grabación que registró un testigo, se puede ver cómo uno de los dos sujetos saca un cuchillo y le asesta tres puñaladas al otro individuo. De acuerdo con los trascendidos, personal policial llegó al lugar, pero la situación ya había finalizado.

Según informó el diario La Nación, la Policía de la Ciudad logró contactarse con el joven apuñalado. Sin embargo, esta persona, aunque reconoció haber tenido una “incidencia menor” con otro hombre, aseguró que la pelea “no había pasado a mayores” y que no pensaba realizar ninguna denuncia.

En diálogo con C5N, Cesar, un vecino del barrio, aportó más datos para entender lo que había sucedido. “Conozco la problemática. Sé lo que pasa. Estos dos eran delincuentes que se estaba peleando entre ellos y apuñalando para sacarse los metales que habían robado. Evidentemente, como están siendo más escasos conseguirlos, ya que no quedan muchos metales para robar, no tienen otra alternativa que arrebatárselos entre ellos”, expresó.

Cómo es el "shopping" del metal en Constitución

Días atrás, el programa GPS, que se emite por la pantalla de A24, conducido por Rolando Graña, develó la ruta del metal en la zona. "El negocio de las metaleras explotó en la ciudad de Buenos Aires, en el primer cordón del conurbano", comenzó diciendo el equipo que participó de la investigación.

Tras una recorrida por el barrio de Constitución, una de las principales problemáticas que salió a la luz es que los trabajadores de las metaleras no preguntan a los vendedores acerca del origen de los objetos.

"Te ponen un cartelito que dice no compramos manijas, no compramos esto, no compramos aquello, pero los ponen para deslindarse de las responsabilidades", indicaron.

"Muchos están juntando metales lícitamente, pero hay muchos otros que roban en toda la ciudad de Buenos Aires y lo traen a estos lugares que no preguntan, pero intercambian por efectivo", añadieron. Según explicaron en el informe, en toda la Ciudad hay, por lo menos, 87 metaleras detectadas.