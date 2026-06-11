Despertarse a las 3 de la madrugada: qué significa y cuándo puede ser una señal de alerta

"Si te despertás con una necesidad clara de ir al baño, pero una vez cumplido el trámite te dormís en menos de cinco minutos, pertenecés a este grupo. Lo curioso es que el villano aquí no suele ser la vejiga, sino tus piernas", afirma Sanagustín.

"Durante el día, la gravedad acumula líquidos en los miembros inferiores. Al acostarte, esa 'represa' se libera: el líquido vuelve al corazón y los riñones empiezan a filtrarlo masivamente, terminando el proceso entre las 2 y las 4 de la mañana, lo que inunda la vejiga", agrega.

Para reducir este tipo de despertares, recomienda evitar consumir líquidos durante las dos horas previas al descanso, moderar la ingesta de sal en la cena y elevar las piernas durante unos 20 minutos antes de acostarse.

Por qué te despertás a las 3 de la madrugada con taquicardia

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La segunda causa es el llamado "susto metabólico". Se caracteriza por un despertar brusco acompañado de taquicardia, sudoración o sensación de angustia.

"Esto ocurre cuando cenás muchos carbohidratos (pan, pasta, arroz) o alcohol: la glucosa sube rápido pero se agota de golpe a la madrugada. Tu cerebro, al detectar que se queda sin combustible, entra en pánico y ordena liberar adrenalina y cortisol para despertarte y pedir energía", sostiene el profesional.

Ante esta situación, Sanagustín aconseja aplicar la denominada "Regla de la proteína", incorporando proteínas de digestión lenta en la cena, como pollo, pescado, huevos o yogur griego.

También recomienda acompañarlas con verduras y grasas saludables, como aceite de oliva o palta, para mantener una liberación de energía más estable durante la noche. En algunos casos, un pequeño refrigerio antes de acostarse, como nueces o leche, puede ayudar a prevenir estos episodios.

Estrés y despertares nocturnos: cuándo el cortisol altera el sueño

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La tercera explicación es la denominada "radio mental". Se presenta cuando la persona abre los ojos y comienza a repasar una y otra vez preocupaciones, problemas o tareas pendientes.

"Lo que sucede es que tu pico de cortisol, que debería activarse a las 7 de la mañana para darte energía, se adelanta por el estrés acumulado durante el día. Tu cuerpo cree que ya es hora de empezar la jornada aunque sea plena noche", plantea el español.

Para evitar que el problema se prolongue, aconseja no mirar el celular durante esos despertares, ya que la luz azul puede interferir con la producción de melatonina.

Además, recomienda la técnica de respiración 4-7-8, que consiste en inhalar durante cuatro segundos, retener el aire siete segundos y exhalar durante ocho.

Microdespertares durante la noche: cuándo son normales

Qué significa despertarse en la madrugada 1 Qué significa despertarse varias veces en la madrugada y cómo interpretarlo, según la psicología. (Foto: Archivo)

La cuarta posibilidad, según el especialista, es que no exista ningún problema. Explica que el sueño humano se organiza en ciclos de aproximadamente 90 minutos y que es normal experimentar pequeños microdespertares entre ellos.

"Si te despertás, cambiás de postura, te sentís tranquilo y te dormís enseguida, sos el Tipo 4", indica Sanagustín.

"El sueño humano no es una línea recta, sino que funciona en ciclos de 90 minutos; entre ellos, es evolutivamente normal tener microdespertares para chequear que todo esté seguro", sostiene.

En estos casos, la recomendación es no obsesionarse con la situación.

"No hagas nada. No tomes suplementos ni te preocupes, porque el miedo a no dormir es lo único que puede transformar un proceso natural en insomnio real", afirma.

Cuándo consultar al médico por despertarse de madrugada

De todos modos, Sanagustín advierte que existen señales que requieren atención profesional inmediata.

Entre ellas menciona problemas del sistema urinario, como dolor, sangre o pérdida de control al orinar; síntomas relacionados con el hígado, como dolor debajo de las costillas derechas, ojos amarillentos o pérdida de peso inexplicable; y signos compatibles con apnea del sueño.

"Si roncás fuerte, te levantás con la boca seca o tu pareja nota que dejás de respirar. Esto daña el corazón y es un mecanismo de defensa para no ahogarte", alerta el especialista.

Identificar la causa de estos despertares nocturnos puede ser clave para aplicar medidas específicas y mejorar la calidad del descanso.