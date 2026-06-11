Moria Casán quiso saber si Messi está “muy dotado” y recibió una respuesta inesperada

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Entre risas, la conductora insistió sobre la respuesta de su compañera y remarcó: “‘Dicen que sí’. Jajaja, me muero”. A esa altura, el clima en el estudio era completamente distendido y el resto de los integrantes también se animó a intervenir.

Por su parte, Federico Seeber aportó otra cuota de humor al señalar: “Se tiró de palomita”, en referencia al entusiasmo con el que Nazarena había respondido la consulta.

Lejos de quedarse callada, la panelista defendió su intervención y explicó entre sonrisas: “No, no. La conductora preguntó y yo respondí porque tengo fuentes”. El comentario generó nuevas carcajadas, mientras Moria remataba la situación con otro elogio cargado de ironía: “Porque sos una auténtica profesional”.

Finalmente, Nazarena Di Serio amplió el origen de la versión y sostuvo: “Por supuesto. Señora, hay un video que se hizo muy viral durante el Mundial pasado donde Messi está en la cancha, usa el short bastante suelto y como que va corriendo y se ve que algo pasa. Yo no lo sé”. Así, el tema quedó instalado en tono de humor y derivó en uno de los momentos más desopilantes de la emisión.

Moria Casán, Nazarena Di Serio y Leo Messi - captura La mañana con Moria

Qué dijo Moria Casán de Cinthia Fernández tras las críticas a su programa televisivo

Moria Casán volvió a quedar en el centro de la escena tras responder sin vueltas a las declaraciones que recientemente realizó Cinthia Fernández, quien reapareció públicamente después de su polémica salida de La Mañana con Moria (El Trece) y aseguró que logró alejarse del programa “a tiempo”.

En una charla con Primicias Ya (América TV), la conductora abordó el tema sin esquivarlo y habló sobre la partida de la panelista, además de referirse a las versiones que en las últimas semanas señalaron la existencia de conflictos internos dentro del ciclo. Con su habitual estilo directo, también dejó en claro cuál es su mirada sobre la forma en que Cinthia Fernández se maneja en los distintos equipos de trabajo que integra.

"Para mí es buena compañera y estuvo bien, pero es muy efusiva y en algún momento se va...", expresó Moria Casán al ser consultada por su excompañera. Asimismo, relacionó su salida con las tensiones que surgieron durante su participación en el programa, especialmente por los enfrentamientos que mantuvo con María Fernanda Callejón, tanto delante de las cámaras como en el detrás de escena.

Durante la entrevista, la diva también respondió preguntas sobre otras situaciones que generaron repercusión en el ciclo, entre ellas el cruce entre el Dr. Capuya y Amalia Díaz Guiñazú. Sin embargo, se mostró firme al descartar cualquier versión que indicara un ambiente conflictivo dentro del equipo.

"Acá no hay ningún problema con nadie", sostuvo La One, minimizando los rumores sobre supuestas diferencias entre los integrantes del programa.

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Cuando la consulta apuntó directamente a la ausencia de Cinthia Fernández, la conductora respondió con una frase cargada de ironía: "No extraño nada porque no tengo tiempo".

Pero sus declaraciones no terminaron ahí. Instantes después lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: "Ni me acuerdo de Cinthia, nadie se acuerda", comentó sin filtros, reavivando la polémica alrededor de la exangelita.

Más adelante intentó bajarle el tono a sus palabras y explicó que su postura era similar respecto de otras ausencias dentro del programa. "Tampoco me acuerdo de Amalia ahora que está de vacaciones", señaló en referencia a Amalia Díaz Guiñazú, dejando entrever que los cambios en el panel no modifican el funcionamiento del ciclo.

En otro tramo de la conversación, profundizó sobre la personalidad de Cinthia Fernández y fue tajante al describir lo que considera una actitud habitual en ella. "Cinthia tiene problemas con todo el mundo al principio. Busca el cortocircuito porque es su manera de tener notoriedad y de que la tengan en cuenta", disparó.

Por último, Moria Casán recordó algunos enfrentamientos mediáticos protagonizados por la panelista y mencionó a Elba Marcovecchio, con quien mantuvo un recordado cruce televisivo. "Marcovecchio, mediáticamente, es una genia", concluyó la conductora, sumando un nuevo capítulo a una controversia que sigue dando que hablar.