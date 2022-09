guadalupe belen lucero.jpg Guadalupe Belén lucero.

A través de una convocatoria que realizó por Facebook, Miranda aseguró: "Sé que a todo San Luis les duele Guadalupe, aunque unos marchen y otros no. Sentimos que el gobernador no mira a su pueblo, no sigamos callados".

La marcha se realizará a las 17 en la esquina de San Martín e Illia en la ciudad de San Luis.

Guadalupe Lucero: cómo sigue la búsqueda

Guadalupe Lucero desapareció de la puerta de la casa de su tía el 14 de junio de 2021, en la provincia de San Luis, mientras jugaba en un cumpleaños con otros niños. La denuncia fue radicada por su mamá, quien esa misma noche alertó al 911. Guadalupe es de tez trigueña y tiene un lunar en la mejilla izquierda. Cuando fue vista por última vez tenía el cabello lacio por debajo de los hombros.

En julio se realizó la reconstrucción en la zona "0", el área donde fue vista por última vez. Allí, el testimonio de una de las nenas que estaba al momento de la desaparición dejó datos importantes. “(La testigo) caminó más de una cuadra, señaló un descampado donde había una cancha de fútbol y mencionó a una mujer. Eso coincide con los datos que dio una docente del barrio, que vio una mujer con una nena que sería Guadalupe”, explicó meses atrás a este portal una fuente de la causa.

guadalupe belen lucero.jpg Se cumplen dos meses de la desaparición de Guadalupe.

Con respecto a Sergio Andrés Ponce, el joven con una visible afección mental que aseguró semanas atrás haberla asesinado, desde San Luis afirman que su testimonio "está prácticamente descartado".

Con respecto a su declaración, a principios de julio se levantó sin resultados el rastrillaje en esa zona del Valle de Piedra, a 25 kilómetros de San Luis capital, donde aseguró haber dejado a la niña. De acuerdo con la agencia Télam, en la actualidad Ponce se encuentra en su domicilio y acompañado de su familia.