"Habitación secreta" y "sapo malo": denuncian a una maestra por presuntos abusos en un jardín de infantes

Allí realizaron una protesta tras conocerse la denuncia originada mediante el testimonio de una niña de 4 años, quien hacía referencian a una "habitación secreta", donde una de las docentes, quien se desempeña en el área de Educación Física, cometía los abusos junto con un hombre, aparentemente ajeno al establecimiento.

Según lo expresado por la pequeña denunciante, la supuesta atacante disfrazaba a los menores con trajes de sapo y entre juegos y canciones perpetraba los abusos.

Dentro de la habitación descripta por la niña se hallaron los disfraces, lo que desató la furia de los padres, quienes ya habían armado barricadas en la puerta del Jardín y luego, al ingresar exigieron la separación de la responsable de los posibles abusos.

La causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) número 7 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del fiscal Matías Javier Rapazzo, y por ahora no trascendió ninguna detención hacia las apuntadas, que también dan clases en otros jardines de Merlo.

Abusos en un jardín de San Antonio de Padua: qué dicen los padres

"Los abusos no viene de la casa, vienen del jardín", sentenció una allegada de las madres y padres damnificados en declaraciones a A24. "(Días atrás) empiezan a hablar los nenes y a la tarde le pregunto a mi nena qué está pasando y en el jardín y a qué jugaban", agregó una abuela.

"'El sapo es malo, tengo miedo, no quiero hablar más', me dijo. Estaba muy nerviosa. El lunes a la noche hablé con mi suegra y me dijo que ella le iba a sacar la verdad. Y le dijo que estaba asustada porque el sapo verde la iba a buscar y arrancar la cabeza si decía algo", argumentó.

En ese sentido, la mujer dio detalles de lo que dijo su nieta. "Ella vio una secuencia que estaba jugando el sapo con otro nene, que estaban jugando al perrito, el sapo le decía que el nene perree al sapo", concluyó.