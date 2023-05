Horror y abusos en un jardín de Palermo: "La maestra les hacía hacer un baile y que se bajen los pantalones"

"El nene manifestaba un baile que les hacía hacer la maestra, les pedía que se bajen los pantalones pero que eso tenía que ser un secreto. Esto nos alarmó, empezamos a hablar con nuestros hijos y empezaron a aparecer otros testimonios hasta más graves", agregó.

El padre dio aberrantes detalles del calvarios que pasaba su hijo. "No dijo que era un baile, sino que era una mentirita que tenían con la maestra en la cual les hacía sacar el pantalón. Le preguntamos si él hacía lo mismo y nos terminó confirmando que sí, pero la parte más grave es lo que pasa después de eso, ya no nos quería contar", afirmó.

Otra de las madres presentes, también dio un duro testimonio: "Yo me enteré el jueves, mi nene me hace el baile, se baja el pantalón y no se lo sube (...) me decía que las nenas se bajaban hasta la bombacha (...) lo hacían en la biblioteca", expresó la mujer.

"El sábado, por otro nene que empezó a contar todo, nos enteramos que Laura le daba un pastel a cambio de algo, le hacía sexo oral a mi nene, era como el premio. El papá le pregunta y él le dijo que sí. Después, al otro día que lo llevé al pediatra, le pregunto y me lo niega'", contó.

Este martes a la mañana, padres y madres de los niños y niñas que asisten al jardín ubicado en Darregueyra 2369 mantuvieron una reunión con la directora para pedir explicaciones. En tanto, fuentes del Ministerio de Educación porteño informaron a la agencia de noticias Télam que una maestra "fue apartada provisoriamente".

"Tuvimos una charla con la directora, nos dicen que una de las implicadas no está acá y la otra si está, y pedimos que nos explique qué pasa con los chicos y cómo esa persona está presente dando clases con los chicos", dijo en declaraciones a a A24 otro padre sobre los supuestos casos de abusos.

Atención especializada sobre niños, niñas y adolescentes: