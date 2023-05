"Violines": el jardín de infantes que fue denunciado por abusos en Palermo amaneció con pintadas

En tanto, según informó el cronista Leo Godoy para el programa Andino y las Noticias, las clases se dictaron hoy con normalidad dentro de la institución, aunque sin las maestras denunciadas, quienes fueron separadas de sus cargos.

Por otro lado, los directivos del centro educativo reciben desde temprano y por grupos a los padres de los nenes afectados, mientras se espera que alrededor de las 11 cinco familias asistan ante la Fiscalía para ratificar la denuncia.

Abusos y horror en un jardín de Palermo: cómo comenzó la causa

Familias de niños y niñas de sala de 4 años del jardín de infantes que funciona en la escuela primaria número 20 denunciaron esta semana a tres docentes por supuestos abusos sexuales a sus hijos.

Varios de los progenitores afectados se reunieron este martes en la escuela y brindaron su testimonio sobre lo sucedido. "Esto empezó el miércoles, cuando uno de los chicos le comunicó a su mamá lo que estaba pasando. Nos fuimos avisando entre papás para que hablemos con nuestros hijos", detalló uno de los padres en diálogo con A24,

"El nene manifestaba un baile que les hacía hacer la maestra, les pedía que se bajen los pantalones pero que eso tenía que ser un secreto. Esto nos alarmó, empezamos a hablar con nuestros hijos y empezaron a aparecer otros testimonios hasta más graves", agregó.

El padre dio aberrantes detalles del calvarios que pasaba su hijo. "No dijo que era un baile, sino que era una mentirita que tenían con la maestra en la cual les hacía sacar el pantalón. Le preguntamos si él hacía lo mismo y nos terminó confirmando que sí, pero la parte más grave es lo que pasa después de eso, ya no nos quería contar", afirmó.

Otra de las madres presentes, también dio un duro testimonio: "Yo me enteré el jueves, mi nene me hace el baile, se baja el pantalón y no se lo sube (...) me decía que las nenas se bajaban hasta la bombacha (...) lo hacían en la biblioteca", expresó la mujer.

"El sábado, por otro nene que empezó a contar todo, nos enteramos que Laura le daba un pastel a cambio de algo, le hacía sexo oral a mi nene, era como el premio. El papá le pregunta y él le dijo que sí. Después, al otro día que lo llevé al pediatra, le pregunto y me lo niega'", contó.

La investigación está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26. Hasta el momento, serían hasta 10 las familias con nenes afectados. Se cree que hay casos que datan del año anterior, cuyos padres recién ahora pudieron tomar conciencia de la situación.

