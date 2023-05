Habla el delivery que buscaba irse a España y fue atropellado por un conductor borracho: "Me arruinó la vida"

Embed

Tras el accidente, Nahuel fue trasladado al Hospital Fernández, donde se encuentra recuperándose de las lesiones sufridas en el tobillo derecho y en la muñeca izquierda. Aunque las fracturas no fueron graves, el joven asegura que la recuperación será un proceso largo y difícil y que aún tiene un mes de internación por delante.

El conductor, por su parte, identificado como F.O., fue sometido a los controles de alcoholemia y toxicológicos correspondientes. Según los resultados de los exámenes, el hombre conducía bajo los efectos de estupefacientes y en estado de ebriedad.

En un juicio abreviado en la justicia porteña, F.O. reconoció su culpabilidad y fue condenado a tres años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación efectiva para conducir vehículos.

Por su parte, Nahuel expresó su deseo de no volver a manejar nunca más, tras el trauma sufrido en el accidente: "No quiero subirme más a un vehículo, ni moto, ni auto. No quiero manejar nunca más".