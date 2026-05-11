Atención jubilados: Milei confirmó una decisión que genera alivio

Este mecanismo de actualización mensual fue establecido tras la implementación del Decreto 274/2024, que reemplazó el anterior sistema de movilidad trimestral por ajustes vinculados directamente al comportamiento inflacionario.

Con este ajuste, la jubilación mínima se actualizará a $393.174,10, lo que representa una mejora nominal respecto del mes anterior.

Bono extraordinario: quiénes lo cobran y cuánto suma

A la actualización por inflación se suma nuevamente el bono extraordinario de $70.000, una herramienta que el Gobierno nacional ha venido utilizando para reforzar los ingresos previsionales más bajos.

De mantenerse este pago adicional, quienes perciban la jubilación mínima alcanzarán un ingreso total de $463.174,10 durante mayo.

El bono, sin embargo, no se otorga de manera uniforme a todos los beneficiarios. Su implementación es proporcional para quienes superan el haber mínimo, de modo que ningún jubilado cobre más del tope establecido por la suma entre haber y refuerzo.

Esto implica que:

Jubilación mínima: $393.174,10

$393.174,10 Jubilación mínima con bono: $463.174,10

La continuidad de este bono resulta clave para sostener ingresos en un contexto económico complejo, especialmente para adultos mayores que dependen exclusivamente de sus prestaciones.

Montos actualizados para otras prestaciones de ANSES

El incremento de mayo no se limita exclusivamente a jubilaciones. También alcanza a otras prestaciones administradas por ANSES, incluyendo pensiones, asignaciones y programas sociales.

Los valores estimados quedan conformados de la siguiente manera:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $314.539,28

$314.539,28 PUAM con bono: $384.539,28

$384.539,28 Pensiones No Contributivas: $275.221,87

$275.221,87 Pensiones No Contributivas con bono: $345.221,87

$345.221,87 Pensión para madres de siete hijos: $393.174,10

$393.174,10 Con bono: $463.174,10

$463.174,10 Asignación Universal por Hijo (AUH): $141.285,31

$141.285,31 AUH por discapacidad: $460.044,10

Estas cifras reflejan el impacto de la movilidad mensual y representan una referencia central para millones de hogares que dependen de estos ingresos para cubrir necesidades esenciales.

Por qué cambia el calendario de pagos en mayo

El calendario de mayo presenta un esquema “corrido” debido a la presencia de feriados nacionales que alteran la programación administrativa.

Por un lado, el 1° de mayo, Día del Trabajador, modificó el arranque habitual de pagos. Por otro, el 25 de mayo, fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo, también obliga a reorganizar el tramo final del cronograma.

Esta reestructuración provoca que algunos grupos cobren más tarde de lo habitual, mientras que otros mantendrán fechas similares a meses previos.

Para jubilados y pensionados, conocer con precisión la fecha asignada según terminación de DNI será fundamental para evitar confusiones.

Fechas de cobro para jubilados con haberes mínimos

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima cobrarán de acuerdo con el siguiente calendario:

DNI terminado en 0 : lunes 11 de mayo

: lunes 11 de mayo DNI terminado en 1 : martes 12 de mayo

: martes 12 de mayo DNI terminado en 2 : miércoles 13 de mayo

: miércoles 13 de mayo DNI terminado en 3 : jueves 14 de mayo

: jueves 14 de mayo DNI terminado en 4 : viernes 15 de mayo

: viernes 15 de mayo DNI terminado en 5 : lunes 18 de mayo

: lunes 18 de mayo DNI terminado en 6 : martes 19 de mayo

: martes 19 de mayo DNI terminado en 7 : miércoles 20 de mayo

: miércoles 20 de mayo DNI terminado en 8 : jueves 21 de mayo

: jueves 21 de mayo DNI terminado en 9: viernes 22 de mayo

Este grupo será el primero en percibir el aumento y, en caso de corresponder, el bono adicional.

Cronograma para jubilados con haberes superiores al mínimo

Quienes perciban ingresos previsionales superiores a la jubilación mínima tendrán fechas posteriores:

DNI terminados en 0 y 1 : viernes 22 de mayo

: viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3 : martes 26 de mayo

: martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5 : miércoles 27 de mayo

: miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7 : jueves 28 de mayo

: jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

La postergación responde directamente al feriado del 25 de mayo, que interrumpe el cronograma bancario y administrativo.

AUH, AUE y asignaciones familiares también tendrán cambios

Las asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), también estarán sujetas a modificaciones en sus fechas habituales de acreditación.

Aunque el calendario específico puede variar según prestación y terminación de documento, ANSES mantiene el criterio de ordenamiento por DNI, buscando evitar saturaciones en bancos y centros de pago.

El aumento del 3,4% impactará sobre estos programas, representando un alivio parcial para familias de menores ingresos.