¿Tercero en discordia? El famoso que habría detonado la crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles

En el estudio del programa que conduce Marcela Tauro se encontraba además Mami Jacky, vecina del edificio donde vive Wanda Nara, quien confirmó que no veía a Migueles en el lugar hace más de una semana y dejó en claro su opinión sobre el empresario: "Siempre lo dije no me gusta, no tengo feeling con este ser".

Iavícoli en ese sentido agregó en cuanto a la distancia de Wanda y Migueles: "La información que yo tengo es que ellos no estarían juntos desde que ella empezó la serie vertical".

"O sea que las famosas flores que le llegaron a Wanda supuestamente de parte de Migueles tienen que ver con un intentar reconquistar quizás", observó Cora Debarbieri. Y su compañera planteó otro escenario: "¿No será uno nuevo que le manda?". Y Gonzalo Sorbo aseguró: "Era Migueles porque la carta decía: te amo mi amor, Migueles".

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La escandalosa teoría sobre la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

El fin de semana circularon versiones que daban por terminada la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles, con la excusa de que el empresario era "demasiado celoso y tóxico".

La periodista Naiara Vecchio sostuvo que la ruptura no tiene nada que ver con los actuales problemas legales del empresario, sino con su actitud posesiva. El detonante habría sido el viaje de Wanda a Uruguay para cumplir con compromisos profesionales.

Gustavo Méndez, en cambio, va más lejos y directamente pone en duda que la separación sea real. En La mañana con Moria (El Trece) planteó que todo es una operación de imagen.

TW separación Wanda Nara y MArtín Migueles

"Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla. ¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Porque no es cierto", aseguró el periodista.

Para reforzar su teoría, además recordó el antecedente con L-Gante: "Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió un comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después, estaban en un cuatriciclo en Pinamar".

"Hace menos de dos semanas subían fotos de regalos, videollamadas y demás. Estaban juntos. ¿Ahora se da cuenta de que es celoso y tóxico?", planteó picante Méndez.