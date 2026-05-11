ANSES pagará uno de los ingresos más altos del año para jubilados en junio

Con ese ajuste, el aguinaldo para quienes cobran la jubilación mínima podría ubicarse cerca de los $201.500.

El cálculo del SAC se realiza tomando como referencia el mejor haber mensual del semestre y no contempla el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo tiene carácter no remunerativo.

Cómo se compondría el ingreso de junio

En caso de mantenerse el esquema vigente, el ingreso de junio para jubilados y pensionados quedaría integrado por tres conceptos:

Haber mensual actualizado por movilidad

Bono extraordinario de $70.000

Medio aguinaldo correspondiente al primer semestre

Por eso, muchos beneficiarios podrían recibir uno de los pagos más altos del año durante junio.

aguinaldo2026

Qué pasará con el bono de $70.000

El bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde hace varios meses y todavía no fue confirmada oficialmente su continuidad para junio.

Sin embargo, las proyecciones indican que el Gobierno mantendría el refuerzo para jubilados y pensionados de menores ingresos, especialmente para quienes cobran la mínima.

Si finalmente se confirma, el pago de junio volvería a incluir:

Haber con aumento

Bono previsional

Medio aguinaldo

Esa combinación permitiría reforzar significativamente los ingresos previsionales durante el próximo mes.

Cuándo paga ANSES el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social deposita el aguinaldo automáticamente junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite extra.

Como ocurre habitualmente, el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y comenzará durante la segunda semana de junio.

El cronograma incluirá tanto a jubilados que cobran la mínima como a quienes perciben haberes superiores.

El aumento de junio se definirá esta semana

El nuevo porcentaje de movilidad quedará definido una vez que el Indec publique el índice de inflación de abril.

Ese dato será clave porque impactará directamente en:

Jubilaciones

Pensiones

AUH

SUAF

Pensiones No Contributivas

Tras conocerse el IPC, el Gobierno deberá oficializar los nuevos montos mediante una resolución publicada por ANSES.