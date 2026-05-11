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ANSES pagará uno de los ingresos más altos del año para jubilados en junio

El pago del aguinaldo de junio volverá a reforzar los ingresos de millones de jubilados y pensionados de ANSES. Con aumento por movilidad y bono extraordinario, quienes cobran la mínima podrían recibir uno de los montos más altos del año.

ANSES pagará uno de los ingresos más altos del año para jubilados en junio

ANSES pagará uno de los ingresos más altos del año para jubilados en junio

El pago del aguinaldo de junio vuelve a generar expectativa entre millones de jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Socia (ANSES), ya que representa uno de los ingresos más importantes del año para quienes dependen de los haberes previsionales.

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AUMENTO de ANSES

El Sueldo Anual Complementario (SAC) se abonará junto con el haber mensual de junio y llegará acompañado por el nuevo aumento por movilidad que define el Gobierno según la inflación.

Actualmente, los jubilados que perciben la mínima cobran en mayo un total de $463.174,10 contando el bono extraordinario de $70.000. Ese valor sirve como referencia para estimar cuánto podrían recibir durante junio, mes en el que además se acreditará el medio aguinaldo.

Cuánto cobrarían los jubilados con aguinaldo en junio

Según las proyecciones actuales, las jubilaciones tendrán una nueva actualización por movilidad a partir del dato de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Con ese ajuste, el aguinaldo para quienes cobran la jubilación mínima podría ubicarse cerca de los $201.500.

El cálculo del SAC se realiza tomando como referencia el mejor haber mensual del semestre y no contempla el bono extraordinario de $70.000, ya que ese refuerzo tiene carácter no remunerativo.

Cómo se compondría el ingreso de junio

En caso de mantenerse el esquema vigente, el ingreso de junio para jubilados y pensionados quedaría integrado por tres conceptos:

  • Haber mensual actualizado por movilidad
  • Bono extraordinario de $70.000
  • Medio aguinaldo correspondiente al primer semestre

Por eso, muchos beneficiarios podrían recibir uno de los pagos más altos del año durante junio.

aguinaldo2026

Qué pasará con el bono de $70.000

El bono extraordinario permanece congelado en $70.000 desde hace varios meses y todavía no fue confirmada oficialmente su continuidad para junio.

Sin embargo, las proyecciones indican que el Gobierno mantendría el refuerzo para jubilados y pensionados de menores ingresos, especialmente para quienes cobran la mínima.

Si finalmente se confirma, el pago de junio volvería a incluir:

  • Haber con aumento
  • Bono previsional
  • Medio aguinaldo

Esa combinación permitiría reforzar significativamente los ingresos previsionales durante el próximo mes.

Cuándo paga ANSES el aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social deposita el aguinaldo automáticamente junto con el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite extra.

Como ocurre habitualmente, el calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y comenzará durante la segunda semana de junio.

El cronograma incluirá tanto a jubilados que cobran la mínima como a quienes perciben haberes superiores.

El aumento de junio se definirá esta semana

El nuevo porcentaje de movilidad quedará definido una vez que el Indec publique el índice de inflación de abril.

Ese dato será clave porque impactará directamente en:

  • Jubilaciones
  • Pensiones
  • AUH
  • SUAF
  • Pensiones No Contributivas

Tras conocerse el IPC, el Gobierno deberá oficializar los nuevos montos mediante una resolución publicada por ANSES.

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