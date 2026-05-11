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Nene N.: por qué la Justicia decidió volver a detener a Codazzi, abogado del caso Loan

El Tribunal de Revisión de Mercedes revocó la prisión domiciliaria del letrado, imputado en la causa por la desaparición del niño, y ordenó que vuelva a cumplir prisión preventiva en una unidad penitenciaria.

Codazzi perdió la prisión domiciliaria y será trasladado.

Codazzi perdió la prisión domiciliaria y será trasladado.

La Justicia correntina dio un giro clave en la investigación por la desaparición y sustracción del pequeño Nahuá. Este lunes, el Tribunal de Revisión de Mercedes revocó la prisión domiciliaria que había sido otorgada al abogado José Alejandro Fernández Codazzi y ordenó que vuelva a cumplir prisión preventiva en una unidad penitenciaria.

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El letrado está imputado por los delitos de encubrimiento agravado y participación necesaria en la sustracción de menores.

La decisión fue tomada durante una audiencia virtual realizada por Zoom y estuvo a cargo de los jueces Carlos Antonio Martínez, Enrique Eduardo Deniri y Jorge Alberto Esper.

Los magistrados hicieron lugar al recurso de impugnación presentado por el fiscal Javier Gustavo Mosquera, quien había cuestionado la resolución del juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos.

El pasado 7 de mayo, Vallejos había autorizado que Codazzi cumpliera arresto domiciliario con tobillera electrónica.

De qué se lo acusa a Codazzi

Apareció nene Nahuá

Según el fallo, existen riesgos procesales suficientes para justificar que el abogado permanezca detenido en una cárcel mientras avanza la investigación.

La fiscalía sostiene que Codazzi tuvo un rol clave para ayudar a escapar a Josías Santos Regis, principal acusado del caso.

De acuerdo con la acusación, el abogado habría utilizado su camioneta personal para trasladar al sospechoso y a su hijo hacia una zona rural de San Isidro, luego de un ataque a balazos ocurrido en el barrio Manzini de Esquina.

Para los investigadores, esa maniobra habría complicado el operativo cerrojo y retrasado la activación de la Alerta Sofía.

El rol de Josías Santos Regis en la causa

Mientras se resolvía la situación procesal de Codazzi, el principal acusado, Josías Santos Regis, fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad a la Unidad Penal N° 6 de Corrientes capital.

Regis, conocido como “El Brasilero”, permanece detenido y es señalado como una pieza central dentro de la investigación por la desaparición del niño.

La causa sigue avanzando bajo un fuerte hermetismo judicial y con múltiples líneas de investigación abiertas.

La polémica por el beneficio de prisión domiciliaria

La decisión inicial de otorgarle prisión domiciliaria a Codazzi había provocado fuertes críticas debido a la gravedad de los delitos imputados.

Ahora, el Tribunal de Revisión consideró que las características del caso y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación hacían incompatible el beneficio con la situación procesal del abogado.

De esta manera, Codazzi volverá a quedar alojado en una unidad penitenciaria mientras continúa el proceso judicial.

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