La golpiza del experto en artes marciales al repartidor de pizza

Embed

Consultado sobre la demora de casi una hora en la entrega del pedido, Sebastián contestó: "Yo no tomo los pedidos, llego a la pizzería y salgo". Y agregó: "Yo le repetí que no tenía la culpa".

"Me amenazó de que no vaya a los medios ni que tampoco lo escrache porque me iba a reventar", dijo la víctima, quien aseguró "tener miedo".

"No me llamó en ningún momento, tampoco quiero que se acerque. Es una persona peligrosa, tengo miedo de ir a trabajar y por mi familia", manifestó Sebastián, quien ya presentó la denuncia ante la Justicia.