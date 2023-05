Un excampeón de artes marciales le dio una golpiza a un repartidor por demorarse con el pedido

“Le ofrecí llevarle la pizza de nuevo porque no me iba a pagar. No estuvo de acuerdo. Por eso decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y reventar”, contó el trabajador de 23 años.

agresion-misiones-golpiza.avif Sebastián Osvaldo mostró las heridas en su cara tras la golpiza que recibió (Foto: La Voz de Misiones).

Según la versión del joven, Pissani le quitó el casco violentamente y le ocasionó una lesión en el cuello con la correa del mismo. Luego, lo bajó de la moto y se le tiró encima, tal como se ve en las imágenes. Finalmente, le propinó golpes de puño en la cara.

Cuando la víctima pudo liberarse del agresor y escapar, vio como a Pissani se la caía un cuchillo -horas más tarde sería incautado por la Policía- que no llegó a usar contra él. Junto a ello, el hombre le habría proferido amenazas de muerte antes de que lograra escapar: “Me llegas a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar”.

“Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, confesó Sebastián.

Quién es Santiago Pissani

El acusado es actualmente propietario de Uniformes Pissani, una tienda de ropa que confecciona prendas personalizadas. Es también competidor y organizador de torneos de lucha libre en Posadas y en la región. Años atrás, se consagró además como campeón en judo, artes marciales mixtas y lucha grecorromana.

En su perfil de Facebook comparte imágenes de sus viajes a destinos internacionales como Roma, Nueva York y Florida y de su paso por el mundo del deporte.