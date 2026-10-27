Quién es Renato Iván Tabella, el acusado de los femicidios de Daniela Villalba y Tatiana Fernández: heavy metal, BMX y citas por internet

El caso reúne dos investigaciones por homicidio que avanzaron a partir de indicios coincidentes, entre ellos los registros de cámaras de seguridad, las comunicaciones telefónicas y los movimientos del principal sospechoso después de la muerte de Villalba.





Renato Iván Tabella: cómo era su vida antes de los femicidios

Hasta que su nombre quedó vinculado con los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández, Renato Iván Tabella no era una persona conocida públicamente. Los datos sobre su vida cotidiana comenzaron a difundirse a medida que avanzaron las tareas de investigación.

Según la información publicada por medios cordobeses, hacía aproximadamente tres semanas que vivía con su hermana en un departamento del barrio Güemes, en Córdoba capital. Su mudanza reciente coincidía con la búsqueda de oportunidades laborales, aunque no registraba un empleo formal ni figuraba inscripto como monotributista.

Los registros consultados por Infobae también señalaron que tenía domicilios declarados en Huerta Grande y La Falda, localidades del Valle de Punilla. Esos datos permiten reconstruir parte de su vínculo con la provincia de Córdoba, donde ocurrió el primero de los crímenes que se le atribuyen.

Por el momento, las circunstancias personales del acusado no permiten establecer qué motivó los hechos investigados. La Justicia intenta reconstruir sus actividades durante los días previos a los asesinatos y determinar qué relación mantuvo con cada una de las víctimas.

Entre los aspectos conocidos de su vida aparecen sus intereses musicales y deportivos, que quedaron registrados en publicaciones de sus cuentas personales.





Renato Iván Tabella y sus publicaciones en redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en una fuente de información para conocer algunas de las aficiones de Tabella. En sus perfiles aparecen imágenes vinculadas con recitales de rock y con la práctica del BMX, una disciplina de ciclismo que combina saltos, maniobras y acrobacias.

En septiembre de 2016, cuando todavía era adolescente, publicó en Facebook una fotografía en blanco y negro tomada durante un recital de Malón, una de las bandas representativas del heavy metal argentino.

También compartió imágenes relacionadas con el Cosquín Rock, uno de los festivales musicales más conocidos del país. En una de las fotografías difundidas se lo observa con un estilo de cabello particular, con un costado de la cabeza rapado y una cresta.

En Instagram, en cambio, aparecen publicaciones más recientes vinculadas con las bicicletas y el equipamiento utilizado para practicar BMX.

Estos registros permiten identificar algunos de sus intereses personales, aunque no aportan por sí mismos elementos para explicar los crímenes ni establecer las circunstancias en las que murieron las dos mujeres.

Entre los detalles conocidos sobre sus aficiones se encuentran:

Heavy metal: compartía imágenes de recitales y eventos musicales.

Cosquín Rock: publicó fotografías vinculadas con el festival.

BMX: mostraba imágenes relacionadas con la práctica de esta disciplina sobre bicicletas.

Actividad en redes sociales: sus perfiles contienen publicaciones de distintas etapas de su vida.

La información sobre sus gustos comenzó a circular después de que su nombre quedara en el centro de las investigaciones judiciales.

Renato Iván Tabella no tenía antecedentes penales

Uno de los datos que trascendieron después de la detención fue que Tabella no registraba antecedentes penales. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó públicamente esa información al referirse al caso.

El funcionario también explicó que el sospechoso había viajado a Buenos Aires en un colectivo de línea y que llevaba su documento nacional de identidad.

El desplazamiento se produjo después del asesinato de Daniela Villalba, ocurrido en Córdoba capital. De acuerdo con los datos difundidos sobre la investigación, Tabella había comprado los pasajes en la terminal de ómnibus de esa ciudad antes de trasladarse a la Capital Federal.

Ese viaje se convirtió en uno de los puntos centrales para reconstruir la secuencia de acontecimientos posterior al primer crimen.

Los investigadores debieron establecer dónde estuvo el sospechoso, con quién se comunicó y qué hizo durante su permanencia en Buenos Aires. La reconstrucción de esos movimientos adquirió especial importancia después del hallazgo del cuerpo de Tatiana Fernández.

La ausencia de antecedentes penales, por su parte, fue uno de los datos aportados por las autoridades sobre su situación previa a los hechos investigados. Sin embargo, ese elemento no resuelve las preguntas que todavía permanecen abiertas sobre los dos asesinatos.





Renato Iván Tabella: los contactos por internet bajo investigación

Otro de los aspectos centrales de la causa es el uso de una plataforma de encuentros sexuales pagos. Según la información publicada por El Doce, Tabella habría contactado tanto a Daniela Villalba como a Tatiana Fernández mediante Gemidos TV.

Los investigadores buscan determinar cómo se produjeron esos contactos y qué ocurrió durante los encuentros que habrían mantenido con las víctimas.

La hipótesis que conecta ambos casos cobró fuerza a partir de la reconstrucción de los movimientos del sospechoso y de la aparición de coincidencias entre las dos investigaciones.

En el caso de Tatiana Fernández, una trabajadora sexual que había recibido un contacto de Tabella no podía atenderlo porque estaba con otro cliente. Según la reconstrucción difundida, fue ella quien lo derivó a Fernández.

La joven, de 27 años, fue encontrada muerta días después en un departamento del barrio porteño de Retiro.

Los investigadores analizaron esa comunicación junto con los datos obtenidos de los teléfonos celulares y los registros de las cámaras de seguridad. La información reunida permitió orientar las tareas para localizar al sospechoso.

Por ahora, el posible vínculo entre ambos crímenes continúa bajo investigación y no se estableció de manera definitiva cuál habría sido el móvil.

El crimen de Daniela Villalba en Córdoba: el hallazgo de una valija con sangre

La investigación por la muerte de Daniela Villalba comenzó después de que su cuerpo fuera encontrado en su departamento del barrio Cofico, en Córdoba capital.

La joven, de 29 años, estaba acostada sobre la cama y cubierta con una sábana. De acuerdo con la información difundida sobre el caso, había sido asesinada con un arma blanca.

Uno de los elementos que permitió avanzar en la pesquisa fue el hallazgo de una valija con rastros de sangre en un contenedor de basura.

A partir de ese descubrimiento, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos de las personas que habían pasado por el lugar.

Las imágenes permitieron identificar a un hombre que había salido del edificio con el equipaje. Ese registro se convirtió en una de las pistas utilizadas para avanzar en la identificación del sospechoso.

Cuando los investigadores lograron orientar la búsqueda hacia Tabella, el hombre ya había abandonado Córdoba y viajado a Buenos Aires.

La secuencia temporal y los desplazamientos posteriores quedaron bajo análisis de las autoridades, que comenzaron a coordinar información con los investigadores porteños después del segundo crimen.

El asesinato de Tatiana Fernández en Retiro

El segundo caso que se investiga ocurrió en un departamento de la calle Libertad, en el barrio porteño de Retiro. Tatiana Fernández, de 27 años, fue encontrada muerta el domingo por la mañana.

Al igual que en el caso de Villalba, el cuerpo estaba sobre una cama y cubierto con una sábana. Sin embargo, la autopsia determinó una causa de muerte diferente de la señalada en el primer expediente.

Según los resultados difundidos, Fernández murió por asfixia mecánica por compresión.

La determinación forense aportó un dato fundamental para establecer cómo se produjo el fallecimiento. A partir de allí, los investigadores continuaron reuniendo pruebas para reconstruir las circunstancias del hecho y establecer quiénes habían estado en el departamento.

La comunicación mantenida a través de la plataforma de encuentros sexuales, los registros telefónicos y las imágenes de las cámaras de seguridad se incorporaron al análisis de los movimientos de Tabella.

Las similitudes observadas en las circunstancias de ambos hallazgos, junto con los elementos que vinculaban al sospechoso con las dos mujeres, llevaron a las autoridades de Córdoba y Buenos Aires a intercambiar información.

De esta manera, las pesquisas comenzaron a avanzar de forma coordinada, aunque cada muerte continúa siendo objeto de su propia investigación judicial.

El teléfono que permitió avanzar en la investigación

Entre los procedimientos realizados para localizar a Tabella, uno de los episodios que trascendieron fue el contacto telefónico que mantuvieron los investigadores con el sospechoso.

Cuando la Policía llegó hasta la vivienda de sus padres, los familiares explicaron que el hombre ya no vivía con ellos. Sin embargo, aportaron el número de un segundo teléfono celular que podía ayudar a establecer su paradero.

Los investigadores decidieron comunicarse con ese número. La respuesta que recibieron fue breve: “Estoy ocupado”.

Ese teléfono adquirió relevancia cuando los investigadores comprobaron que el mismo número había sido utilizado para contactar a la trabajadora sexual que, posteriormente, lo derivó a Tatiana Fernández.

La coincidencia se sumó a otros indicios que permitieron reconstruir los movimientos del sospechoso y avanzar en la búsqueda.

Entre las pruebas analizadas se encuentran:

Las comunicaciones telefónicas, para establecer los contactos realizados antes y después de los hechos.

Las cámaras de seguridad, que permitieron reconstruir desplazamientos y movimientos.

Los registros de antenas de telefonía celular, utilizados para ubicar al sospechoso en las inmediaciones del departamento de Fernández.

Los teléfonos y chips secuestrados, que serán sometidos a pericias para obtener información relevante para las causas.

El análisis conjunto de esos elementos permitió orientar la investigación hacia el lugar donde finalmente fue detenido.

Renato Iván Tabella fue detenido en un hotel de Buenos Aires

La detención de Tabella se concretó el domingo por la noche en la habitación 108 del Hotel Centro 1555, ubicado sobre la calle Presidente Perón al 1500, en el barrio porteño de San Nicolás.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, chips y otros elementos que serán sometidos a pericias.

El material incautado podría aportar información sobre las comunicaciones del sospechoso, sus desplazamientos y los contactos que mantuvo durante los días investigados.

Tras la detención, quedó pendiente su traslado a Córdoba para quedar a disposición de la Justicia que investiga el asesinato de Daniela Villalba.

En esa provincia, el fiscal Pablo Camacho lleva adelante la causa por la muerte de la joven de 29 años. En paralelo, las autoridades judiciales de la Ciudad de Buenos Aires continúan reuniendo pruebas por el crimen de Tatiana Fernández.

La coordinación entre ambas jurisdicciones será determinante para ordenar la evidencia y establecer qué elementos vinculan los dos expedientes.





Qué falta esclarecer en las causas por los femicidios

La detención de Tabella representa un avance en las investigaciones, pero todavía quedan preguntas por responder. Las autoridades deben establecer qué ocurrió en cada departamento, reconstruir los encuentros y determinar si existió un mismo móvil detrás de ambos asesinatos.

También será necesario analizar los elementos secuestrados, profundizar el estudio de las comunicaciones y establecer con precisión los movimientos del sospechoso antes y después de cada hecho.

Por el momento, los principales interrogantes de la investigación son:

Cuál fue el móvil de los dos crímenes.

Qué ocurrió durante los encuentros que el sospechoso habría mantenido con las víctimas.

Qué información aportarán las pericias sobre los teléfonos celulares y los chips secuestrados.

Cómo se relacionan los movimientos registrados en Córdoba con los que se reconstruyeron en Buenos Aires.

Qué elementos probatorios permitirán esclarecer las circunstancias de cada muerte.

Mientras avanzan las medidas judiciales, Renato Iván Tabella permanece señalado como principal sospechoso de los asesinatos de Daniela Villalba y Tatiana Fernández. La Justicia deberá determinar las responsabilidades penales a partir de las pruebas reunidas en ambos expedientes.

El posible vínculo entre los dos casos, los contactos por internet y el recorrido del acusado desde Córdoba hasta Buenos Aires forman parte de una investigación que todavía busca establecer qué sucedió y por qué murieron las dos jóvenes.



