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Tenía 12 días de vida: murió tras recibir el golpe de una palta que cayó de un árbol

Un bebé de 12 días murió luego de permanecer internado por las graves lesiones que sufrió cuando una palta cayó sobre su cabeza en Quilmes. Su mamá aseguró que ya había reclamos por el estado de los árboles frente al jardín de infantes.

El recién nacido estaba en brazos de su mamá cuando una palta cayó de un árbol y lo golpeó en la cabeza

El recién nacido estaba en brazos de su mamá cuando una palta cayó de un árbol y lo golpeó en la cabeza, en Quilmes. (Foto: Gentileza InfoQuilmes).

Un bebé de 12 días murió este domingo luego de permanecer internado por las graves lesiones que sufrió cuando una palta cayó sobre su cabeza en Quilmes. El nene estaba en brazos de su madre, que llevaba a su otro hijo de 5 años al jardín de infantes, cuando ocurrió el accidente.

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El hecho sucedió días atrás frente al Jardín de Infantes N.º 949, ubicado sobre la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento. Según trascendió, el impacto le provocó al recién nacido fracturas y hemorragias.

Tras el episodio, el bebé fue trasladado de urgencia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde quedó internado en terapia intensiva. Pese a la atención médica, falleció este domingo, luego de varios días de internación.

La madre contó que llevaba a su hijo mayor al establecimiento educativo y tenía al recién nacido a upa cuando la fruta se desprendió del árbol. En diálogo con medios locales, aclaró: “Fue una palta lo que se le cayó, no una rama”.

Además, advirtió sobre las características de los árboles que están frente al jardín y señaló que en el lugar hay tres ejemplares con paltas que pesan más de un kilo.

La mujer también cuestionó el estado de los árboles y aseguró que ya se habían realizado reclamos para que fueran intervenidos. Según relató, luego del accidente, el Municipio cortó ramas en el sector.

La muerte del bebé generó conmoción en la comunidad educativa y volvió a poner el foco en los reclamos por el mantenimiento de los árboles ubicados frente al establecimiento.

Otro accidente fatal que involucró a un menor en el conurbano bonaerense

Un nene de dos años murió el 13 de octubre en un choque en el que estuvo involucrado un patrullero de la Policía Bonaerense en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Según las primeras informaciones, el móvil policial habría participado de una persecución a una motocicleta antes del accidente.

Un nene de dos a&ntilde;os muri&oacute; en un choque en el que estuvo involucrado un patrullero de la Polic&iacute;a Bonaerense. (Foto: archivo).

Un nene de dos años murió en un choque en el que estuvo involucrado un patrullero de la Policía Bonaerense. (Foto: archivo).

El menor viajaba en un auto junto a su padre cuando se produjo la colisión, en el barrio Santa Marta. El hecho ocurrió entre las 14 y las 15 y las circunstancias del impacto quedaron bajo investigación.

Las autoridades buscaban reconstruir la secuencia del choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados. Hasta el momento, no se habían precisado las causas del accidente ni las circunstancias exactas en las que murió el nene.

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