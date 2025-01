Habló la primera víctima de los motochorros en San Justo: "El colectivero quiso..."

Por otra parte detalló: “Quiero hablar por el chofer, que no los quiso atropellar, los quiso encerrar para evitar el robo y yo pueda escapar, me quiso ayudar. Yo no tenía las llaves del auto conmigo, me encañonaron, pedí ayuda y fue cuando el colectivero intentó espantar a los ladrones”.

En tanto, no percibió que se había heridos luego de un rato: “Después de 15 minutos me di cuenta que había pasado algo porque el colectivo estaba parado”, además aclaró: “El lugar es grande y la inseguridad es mucha, estos delincuentes tendrían unos 20 años”.

“Lamento mucho lo que le pasó a la mujer. Fueron tres tiros, tres disparos y fueron de bronca porque no pudieron robar nada”, comentó Matías para cerrar sus declaraciones ante los medios.