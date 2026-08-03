El secretario de Educación calificó de "político" el paro de CTERA y defendió los controles del Gobierno en las escuelas

Según explicó, el objetivo de la normativa no es restringir el derecho a huelga, sino garantizar la continuidad del servicio educativo: “El espíritu de la ley es defender, promover la esencialidad de la educación que implica que efectivamente hay un derecho de huelga, pero ese derecho está moderado por esta esencialidad”.

La fiscalización fue anunciada por el Gobierno nacional en paralelo al paro y contempla la posibilidad de aplicar sanciones cuando no se garantice la cobertura mínima establecida por la legislación vigente.

Críticas a la provincia de Buenos Aires

Torrendell también cuestionó la postura adoptada por la provincia de Buenos Aires frente a la aplicación de la ley y consideró que existen contradicciones en los planteos realizados por las autoridades provinciales.

“En estas situaciones límites es cuando se ven las contradicciones. Por un lado, le reclaman a la Nación el problema salarial y ahora dicen que el problema salarial es de ellos, por otro, acompañan un paro nacional porque sienten que no es contra de ellos y muchos de sus socios políticos están llevando este paro. Como es en contra de lo nacional ahí sí lo apoyan”, señaló.

En esa línea, el funcionario remarcó que el conflicto no involucra directamente a los docentes ni a los sistemas educativos provinciales, sino que apunta a la responsabilidad de las organizaciones sindicales durante las medidas de fuerza.

“Este no es un problema con los docentes ni con los sistemas educativos provinciales. La responsabilidad le cabe a los gremios de controlar que la huelga se lleve adelante cuidando la esencialidad”, aseguró.

La postura de UDA y el reclamo por el diálogo

Por su parte, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, sostuvo en declaraciones a A24 que el debate educativo debe enfocarse en la situación estructural del sistema y no únicamente en las medidas de fuerza.

“No quiero hablar más de paros y medidas de fuerza. Lo que me interesa es ver cómo avanzamos para sacar de esta crisis al sistema educativo en el que está inmersa la Argentina”, afirmó.

El dirigente también manifestó preocupación por la situación de las escuelas técnicas y advirtió sobre una reducción de los recursos destinados al sector: “Los fondos para las escuelas técnicas se redujeron a su mínima expresión”, aseguró.

En relación con la jornada de protesta, Romero explicó que su gremio decidió respetar las disposiciones vigentes pese a sus diferencias con la normativa. “Si bien no nos gusta la ley de reforma laboral, somos respetuosos de su normativa”, señaló en referencia con el acatamiento a la Ley 27.802.

En ese sentido, indicó que optaron por visibilizar los problemas del sistema educativo mediante otras acciones. “A través de una conferencia de prensa explicamos la grave crisis en la que se encuentra el sistema educativo argentino y vamos a visibilizarla ante la sociedad de distintas maneras, pero no de forma directa”, dijo.

Salarios y funcionamiento del Consejo Federal

Entre los principales reclamos, Romero remarcó la situación salarial de los docentes en distintas provincias y reclamó la recuperación de espacios de negociación.

“Todos los salarios iniciales del país están por debajo de la línea de pobreza. Algunos están cerca de la indigencia. Me parece que la paritaria nacional, que genera una mirada general sobre porcentuales, serviría para emparejar esto”, apuntó.

Además, cuestionó el funcionamiento del Consejo Federal de Educación, el ámbito que reúne a los ministros del área de todas las jurisdicciones del país: “Hay un Consejo Federal de Educación que no funciona, que es la reunión de ministros de Educación de todas las provincias, y podría ser el camino para resolver todo esto”.

El dirigente sindical también sostuvo que el objetivo de los gremios debe ser mejorar la situación educativa y reclamó una instancia de diálogo con el Gobierno nacional.

“Nosotros no estamos en contra del Gobierno, estamos a favor de la educación. Y el Gobierno, en materia educativa, está mirando por el agujero de una aguja. Hay que recuperar el diálogo y poner sobre la mesa una agenda que permita poner en valor la educación”, expresó.