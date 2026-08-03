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El secretario de Educación calificó de "político" el paro de CTERA y defendió los controles del Gobierno en las escuelas

El secretario de Educación cuestionó la medida de fuerza impulsada por CTERA y sostuvo que no está centrada en mejorar el sistema educativo. En diálogo con A24, respaldó la fiscalización del cumplimiento del servicio mínimo y apuntó contra la provincia de Buenos Aires por su postura frente a la ley de educación esencial.

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El secretario de Educación cuestionó la medida de fuerza impulsada por CTERA y sostuvo que no está centrada en mejorar el sistema educativo. (Foto: archivo)

El secretario de Educación cuestionó la medida de fuerza impulsada por CTERA y sostuvo que no está centrada en mejorar el sistema educativo. (Foto: archivo)

Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación, cuestionó el paro nacional docente realizado este lunes por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y aseguró que se trata de una medida de carácter político. Las declaraciones fueron realizadas en diálogo con Eduardo Feinmann en A24, en una jornada marcada por la protesta gremial y los controles del Gobierno nacional para verificar el cumplimiento del servicio mínimo en las escuelas.

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Mientras CTERA afirmó que el paro tuvo un acatamiento “altísimo” en todo el país y ratificó sus reclamos por la apertura de la paritaria nacional y mayores recursos para educación, el funcionario defendió la aplicación de la Ley 27.802, que declara a la educación como servicio esencial.

“Lamentablemente este paro nacional que convoca CTERA es un paro claramente político. Cuando uno lee la convocatoria lamentablemente el foco no está puesto en la docencia o mejorar el sistema educativo”, sostuvo Torrendell.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

La defensa de los controles oficiales

Durante la entrevista, el secretario de Educación respaldó el operativo desplegado por el Ministerio de Capital Humano para controlar el cumplimiento de la prestación mínima durante la medida de fuerza.

Según explicó, el objetivo de la normativa no es restringir el derecho a huelga, sino garantizar la continuidad del servicio educativo: “El espíritu de la ley es defender, promover la esencialidad de la educación que implica que efectivamente hay un derecho de huelga, pero ese derecho está moderado por esta esencialidad”.

La fiscalización fue anunciada por el Gobierno nacional en paralelo al paro y contempla la posibilidad de aplicar sanciones cuando no se garantice la cobertura mínima establecida por la legislación vigente.

Críticas a la provincia de Buenos Aires

Torrendell también cuestionó la postura adoptada por la provincia de Buenos Aires frente a la aplicación de la ley y consideró que existen contradicciones en los planteos realizados por las autoridades provinciales.

“En estas situaciones límites es cuando se ven las contradicciones. Por un lado, le reclaman a la Nación el problema salarial y ahora dicen que el problema salarial es de ellos, por otro, acompañan un paro nacional porque sienten que no es contra de ellos y muchos de sus socios políticos están llevando este paro. Como es en contra de lo nacional ahí sí lo apoyan”, señaló.

En esa línea, el funcionario remarcó que el conflicto no involucra directamente a los docentes ni a los sistemas educativos provinciales, sino que apunta a la responsabilidad de las organizaciones sindicales durante las medidas de fuerza.

“Este no es un problema con los docentes ni con los sistemas educativos provinciales. La responsabilidad le cabe a los gremios de controlar que la huelga se lleve adelante cuidando la esencialidad”, aseguró.

La postura de UDA y el reclamo por el diálogo

Por su parte, el secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, sostuvo en declaraciones a A24 que el debate educativo debe enfocarse en la situación estructural del sistema y no únicamente en las medidas de fuerza.

“No quiero hablar más de paros y medidas de fuerza. Lo que me interesa es ver cómo avanzamos para sacar de esta crisis al sistema educativo en el que está inmersa la Argentina”, afirmó.

El dirigente también manifestó preocupación por la situación de las escuelas técnicas y advirtió sobre una reducción de los recursos destinados al sector: “Los fondos para las escuelas técnicas se redujeron a su mínima expresión”, aseguró.

En relación con la jornada de protesta, Romero explicó que su gremio decidió respetar las disposiciones vigentes pese a sus diferencias con la normativa. “Si bien no nos gusta la ley de reforma laboral, somos respetuosos de su normativa”, señaló en referencia con el acatamiento a la Ley 27.802.

En ese sentido, indicó que optaron por visibilizar los problemas del sistema educativo mediante otras acciones. “A través de una conferencia de prensa explicamos la grave crisis en la que se encuentra el sistema educativo argentino y vamos a visibilizarla ante la sociedad de distintas maneras, pero no de forma directa”, dijo.

Salarios y funcionamiento del Consejo Federal

Entre los principales reclamos, Romero remarcó la situación salarial de los docentes en distintas provincias y reclamó la recuperación de espacios de negociación.

“Todos los salarios iniciales del país están por debajo de la línea de pobreza. Algunos están cerca de la indigencia. Me parece que la paritaria nacional, que genera una mirada general sobre porcentuales, serviría para emparejar esto”, apuntó.

Además, cuestionó el funcionamiento del Consejo Federal de Educación, el ámbito que reúne a los ministros del área de todas las jurisdicciones del país: “Hay un Consejo Federal de Educación que no funciona, que es la reunión de ministros de Educación de todas las provincias, y podría ser el camino para resolver todo esto”.

El dirigente sindical también sostuvo que el objetivo de los gremios debe ser mejorar la situación educativa y reclamó una instancia de diálogo con el Gobierno nacional.

“Nosotros no estamos en contra del Gobierno, estamos a favor de la educación. Y el Gobierno, en materia educativa, está mirando por el agujero de una aguja. Hay que recuperar el diálogo y poner sobre la mesa una agenda que permita poner en valor la educación”, expresó.

En pocas palabras

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