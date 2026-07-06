La palabra del director de la escuela de vuelo tras la muerte del piloto: "Nadie detectó ninguna señal"

El hecho

El hecho ocurrió durante un vuelo de instrucción en el que Bertazzo viajaba acompañado por una alumna de 22 años. La joven, que contaba con licencia de piloto privado, logró aterrizar la aeronave sin inconvenientes luego de que el instructor se arrojara al vacío.

Álvarez fue una de las primeras personas en conocer lo ocurrido. Según relató, la alumna lo alertó apenas logró controlar la situación, lo que permitió activar un protocolo de emergencia y comenzar la reconstrucción de los hechos.

De acuerdo con el testimonio de la alumna, que resultó determinante para la investigación, Bertazzo le indicó cómo proceder antes de arrojarse de la aeronave. “Lo ha dicho en varias oportunidades: Leandro le dijo: ‘Vos sabés lo que tenés que hacer, seguí para adelante’; después de eso acomodó su cabina, se sacó los auriculares, el cinturón, abrió la puerta que es dificilísima de abrir y se tiró”, relató Álvarez.

El director también destacó la actuación de la joven tanto durante la emergencia como en su declaración posterior. Según señaló, actuó con claridad y profesionalismo en un contexto de extrema complejidad.

Bertazzo estaba vinculado a Flying Parrot Córdoba desde hacía aproximadamente diez años y desde cuatro años atrás se desempeñaba como instructor de vuelo. (Foto: Instagram/@leobertazzo)

En ese sentido, explicó que abrir la puerta de una aeronave en pleno vuelo representa una dificultad considerable. “La psiquis te hace hacer cosas insólitas”, sostuvo.

Álvarez indicó además que el avión, un Cessna C-150, no sufrió daños y que la alumna logró completar la maniobra de aterrizaje de manera correcta. “Estaba muy conmocionada, pero con todo profesionalismo llevó el avión al aeródromo, aterrizó perfecto. Ella mantuvo muy alto su nivel de capacitación y profesionalismo”, remarcó.

La búsqueda del piloto

Luego de recibir el relato de la joven, el director de Flying Parrot Córdoba despegó para intentar localizar al instructor. Tras entre 15 y 20 minutos de búsqueda aérea, logró identificar el lugar donde había caído y comunicó las coordenadas a las autoridades.

A partir de esa información, efectivos de la Patrulla Rural Centro y personal de emergencias se dirigieron a la zona. Cuando llegaron al lugar, los médicos confirmaron el fallecimiento de Bertazzo.

La noticia generó conmoción entre compañeros, instructores y alumnos de la escuela. Álvarez aseguró que nadie había detectado comportamientos que hicieran prever una situación semejante.

“Él llegó, nos saludamos con un abrazo y un beso. Estaba todo bien. Había volado con un alumno antes”, recordó sobre las actividades que el instructor había realizado ese mismo día.

También explicó que el vínculo entre instructores y estudiantes implica un contacto permanente: “Hay una relación alumno-instructor muy íntima en el sentido profesional, pero ninguno de los que volaron, ni de los que lo vimos, pudimos detectar que él iba a tomar esa decisión de arrojarse de una aeronave. Evidentemente, había algo”, expresó.

En la misma línea, agregó: “Si bien estamos obligados a que, si tenemos una mínima situación que impide poder tener el cuerpo disponible para volar, no se hace y eso es una consigna muy clara, ¿cómo hacés para detectar esta situación sin conocer el trasfondo? Estamos todos shockeados”.

Quién era Bertazzo

Bertazzo estaba vinculado a Flying Parrot Córdoba desde hacía aproximadamente diez años y desde cuatro años atrás se desempeñaba como instructor de vuelo. Durante su trayectoria obtuvo las licencias de piloto comercial de primera clase, piloto de transporte de línea aérea e instructor de vuelo. Además, desarrolló parte de su carrera profesional en Chile.

Tras conocerse el hecho, personas de su entorno señalaron que había atravesado anteriormente un tratamiento en un instituto neuropsiquiátrico. Según explicó Álvarez, esa situación era conocida únicamente por familiares y allegados cercanos.

La investigación quedó a cargo de la Justicia Federal de Córdoba, que interviene por tratarse de un incidente aeronáutico. Los investigadores analizan el testimonio de la alumna, las comunicaciones registradas durante el vuelo, el estado de la aeronave y distintas pericias técnicas para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos.