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Alerta en un colegio: dejaron una bala 9 milímetros y una inquietante amenaza

El paquete fue encontrado por personal del instituto Cristo Obrero, en el partido de Morón. La Justicia analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a la persona que dejó el proyectil.

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Dejaron una bala 9 milímetros y una inquietante amenaza en un colegio. (Foto: captura)

Dejaron una bala 9 milímetros y una inquietante amenaza en un colegio. (Foto: captura)

Una amenaza acompañada por una bala calibre 9 milímetros generó preocupación este viernes en el colegio Cristo Obrero, ubicado en Haedo, partido bonaerense de Morón. El proyectil apareció dentro de un sobre junto a un mensaje intimidatorio en el que exigían suspender los viajes de egresados.

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El sobre habría sido deslizado por debajo de la reja de ingreso al establecimiento educativo y fue encontrado por personal de maestranza. Al abrirlo, descubrieron la munición sin disparar y un texto escrito con fibra verde. “Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos ya”, decía parte del mensaje.

Ante el hallazgo, los trabajadores alertaron a las autoridades del colegio y la directora se comunicó inmediatamente con la Policía. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°7, que busca determinar quién dejó el sobre y cuál fue el motivo de la intimidación.

El representante legal de la institución también se presentó ante la fiscalía, mientras se analizaban distintas medidas para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y trabajadores. Uno de los puntos centrales de la investigación será el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores del colegio Cristo Obrero.

El municipio de Morón comenzó a trabajar sobre las grabaciones con el objetivo de reconstruir los movimientos registrados antes del hallazgo e intentar determinar quién se acercó hasta la entrada de la institución para dejar el sobre.

La aparición del proyectil aumentó la preocupación por las características de la amenaza. A diferencia de otras intimidaciones registradas contra establecimientos educativos, esta vez el mensaje estaba acompañado por una munición real sin disparar. Los investigadores intentan establecer, además, por qué la amenaza hizo una referencia específica a los viajes de egresados.

Por qué investigan una posible relación con los viajes de egresados

Una de las líneas que deberá analizar la Justicia es la existencia de algún conflicto relacionado con la contratación o promoción de empresas dedicadas a organizar viajes de egresados. Sin embargo, hasta el momento no existen elementos suficientes para establecer que ese sea efectivamente el origen de la amenaza y la investigación continúa abierta.

La escuela de Haedo donde se denunció el hecho. (Foto: google)

La escuela de Haedo donde se denunció el hecho. (Foto: google)

El colegio Cristo Obrero ya había atravesado situaciones similares durante una ola de amenazas que afectó a distintas instituciones educativas. En aquellas oportunidades, las intimidaciones habían sido realizadas principalmente por teléfono y provocaron la intervención de la Policía y autoridades municipales.

Qué pasará con las clases en el colegio Cristo Obrero de Haedo

Tras el hallazgo del sobre, las clases no fueron suspendidas de manera inmediata. Durante la tarde del viernes, las autoridades analizaban qué medidas implementar para la próxima jornada escolar.

Debido al feriado del lunes, los estudiantes deberán regresar a las aulas el martes, por lo que el colegio y las autoridades de seguridad evaluaban los pasos a seguir antes de retomar la actividad.

Mientras tanto, la Fiscalía N°7 continúa con las medidas destinadas a identificar al responsable de la amenaza y determinar qué motivó el mensaje contra los viajes de egresados.

En pocas palabras

  • Amenaza en colegio: Hallaron una bala 9mm y un mensaje intimidatorio exigiendo suspender viajes de egresados en Morón.
  • Investigación en curso: La Justicia analiza cámaras de seguridad para identificar al autor de la amenaza.
  • Medidas de seguridad: Se evalúan acciones para garantizar la protección de la comunidad educativa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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