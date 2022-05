Hace 7 meses mató a mi hijo y todavía nos amenaza": el estremecedor relato de la madre de Franco Iriart

"Nos cruzó en la calle y la pareja quiso apuñalar a mi otro hijo y a mi marido" relató Gricel, la madre de Franco. Además agregó que "hace 7 meses mató a mi hijo y todavía nos amenaza”.

La policía confirmó que la secuencia quedó filmada por las cámaras de seguridad, donde puede verse que “una de las partes pasó caminando por la puerta de la casa y comenzaron a insultarse”.

“Se ve a una persona tocándose la cintura, como si tuviera un arma o un cuchillo, aunque no se pudo comprobar si tenía algo o no”, agregó la fuente policial. La familia de Gricel llamó al 911 y un patrullero salió tras los implicados.

“No se dispuso temperamento para ninguna de las partes, quedó como una discusión”, aseguró la fuente.

Grisel, madre del joven fallecido sigue preocupada por el hecho: “esta gente tiene que caer presa, no podemos seguir así. No es justo que estemos pasando esto, te juro que no tenemos paz”.