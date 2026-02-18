La aberrante nueva acusación contra Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba

El recorrido del crimen

Los investigadores reconstruyeron el trayecto que realizó Laurta desde su ingreso clandestino al país en canoa desde Uruguay hasta el inicio de su raid criminal. El 7 de octubre de 2025 abordó el Toyota Corolla de Palacio, a quien había contratado para viajar a Rafaela, aunque el destino final sería distinto.

Seis días después, el cuerpo del remisero apareció sin brazos ni cabeza en un paraje rural cercano a Concordia. Otros restos fueron encontrados luego en inmediaciones de Tala, mientras que el vehículo fue hallado incendiado en Córdoba. Según la investigación, allí habría cometido los femicidios y se habría llevado a su hijo de cinco años.

El sospechoso fue detenido días más tarde en un hotel de Gualeguaychú cuando, de acuerdo con la pesquisa, planeaba regresar a Uruguay. En la habitación donde estaba alojado junto al menor se secuestraron pertenencias de la víctima.