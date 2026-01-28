Hallaron sin sobrevivientes la avioneta desaparecida en Colombia: viajaban 15 personas

Embed

En el lugar del hallazgo se activaron los protocolos internacionales previstos para siniestros aéreos, con la participación de equipos especializados. El gobernador de Norte de Santander dispuso un grupo profesional interdisciplinario, integrado por cartógrafos, personal del Ejército, la Fuerza Aérea y distintos organismos, para avanzar en la verificación de las hipótesis sobre el accidente.

El comunicado de Satena y las tareas de búsqueda

La aerolínea estatal Satena confirmó mediante un comunicado que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, en La Playa de Belén, fue quien reportó la ubicación de la aeronave accidentada. A partir de ese aviso, se ordenó el desplazamiento inmediato de una comisión de rescate hacia el lugar del siniestro.

En un parte previo, la compañía había informado que, cerca de las 14.00, la aeronave habría agotado su autonomía de vuelo tras perderse el rastro. Según los registros operativos, el avión habría alcanzado el límite de tiempo de vuelo antes de quedarse, presuntamente, sin combustible.

Tras la pérdida de comunicación, se desplegaron tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la empresa Searca para realizar sobrevuelos y aplicar el patrón de búsqueda en la última zona donde se tuvo contacto con el avión.

un-avion-de-la-aerolinea-satena-foto-cortesia-airteamimagenesvia-diario-el-tiempo-WQBY4MKPLRCZXMGV4MMPORCQXQ Un avión de la aerolínea Satena (Foto: Cortesía/ AirTeamImagenes/vía diario El Tiempo)

Satena también precisó que el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil informó que la baliza de emergencia no se activó, lo que dificultó la localización, ya que ese dispositivo está diseñado para emitir una señal de auxilio en caso de accidente o aterrizaje forzoso.

Detalles del vuelo y la lista de pasajeros

La aeronave, un Beechcraft 1900 operado por Searca, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes. Había despegado de Cúcuta a las 11.42 y debía aterrizar a las 12.05 en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero la comunicación se perdió a las 11.54.

El itinerario original incluía escalas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, con regreso final a Antioquia. Tras el siniestro, Satena suspendió el resto del circuito programado para la aeronave y habilitó la línea telefónica (601) 919 333 para brindar información a los familiares.

Entre los ocupantes se encontraban Diógenes Quintero, representante de las curules de paz; Juan David Pacheco, ex concejal de Ocaña, junto a su esposa; Carlos Salcedo, médico y aspirante a la Cámara, también acompañado por su esposa, y María Torcoroma Álvarez, comerciante oriunda de Río de Oro.

La lista completa de pasajeros y tripulación del vuelo NSE 8849

Capitán Miguel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

María del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gauldrón

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincón

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Las autoridades continúan con las tareas en el lugar del accidente mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro aéreo.