Hallaron sin sobrevivientes la avioneta desaparecida en Colombia: viajaban 15 personas
Los equipos de rescate mantenían rastreos en la zona donde la aeronave perdió comunicación, mientras los familiares de los pasajeros esperaban información sobre el avance de las operaciones, que terminó en el lamentable hallazgo.
A la aeronave se le perdió el rastro desde las 11:45 a. m. - crédito Redes sociales/X
En el marco de una mesa de crisis instalada por las autoridades de Ocaña (Norte de Santander), se confirmó durante la tarde del miércoles el hallazgo de la aeronave HK-4709 en una zona montañosa del Catatumbo, a aproximadamente media hora del municipio de La Playa, Colombia. Según la información oficial, no se registraron sobrevivientes entre las 15 personas que viajaban a bordo.
El secretario de Seguridad de Norte de Santander, Jorge Quintero, brindó detalles del operativo en declaraciones a Noticias Caracol y explicó que la aeronave fue localizada por campesinos de la zona. “La información inicial indica que la aeronave fue encontrada completamente deshecha y no hay reporte de personas con vida. Estamos intentando llegar con los organismos de socorro para realizar los levantamientos”, señaló.
Quintero advirtió que el terreno presenta serias dificultades de acceso, lo que complica las tareas de rescate y recuperación de los cuerpos. Además, remarcó que en el área existe presencia de grupos armados ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un factor que obliga a extremar las medidas de seguridad durante el operativo.
“En esa zona delinquen estructuras del ELN y disidencias, pero en este momento la prioridad es llegar con todas las garantías de seguridad. Es una situación lamentable para el departamento”, expresó el funcionario.
En el lugar del hallazgo se activaron los protocolos internacionales previstos para siniestros aéreos, con la participación de equipos especializados. El gobernador de Norte de Santander dispuso un grupo profesional interdisciplinario, integrado por cartógrafos, personal del Ejército, la Fuerza Aérea y distintos organismos, para avanzar en la verificación de las hipótesis sobre el accidente.
El comunicado de Satena y las tareas de búsqueda
La aerolínea estatal Satena confirmó mediante un comunicado que el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Curasica, en La Playa de Belén, fue quien reportó la ubicación de la aeronave accidentada. A partir de ese aviso, se ordenó el desplazamiento inmediato de una comisión de rescate hacia el lugar del siniestro.
En un parte previo, la compañía había informado que, cerca de las 14.00, la aeronave habría agotado su autonomía de vuelo tras perderse el rastro. Según los registros operativos, el avión habría alcanzado el límite de tiempo de vuelo antes de quedarse, presuntamente, sin combustible.
Tras la pérdida de comunicación, se desplegaron tres aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y dos de la empresa Searca para realizar sobrevuelos y aplicar el patrón de búsqueda en la última zona donde se tuvo contacto con el avión.
Satena también precisó que el Grupo SAR de la Aeronáutica Civil informó que la baliza de emergencia no se activó, lo que dificultó la localización, ya que ese dispositivo está diseñado para emitir una señal de auxilio en caso de accidente o aterrizaje forzoso.
Detalles del vuelo y la lista de pasajeros
La aeronave, un Beechcraft 1900 operado por Searca, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes. Había despegado de Cúcuta a las 11.42 y debía aterrizar a las 12.05 en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero la comunicación se perdió a las 11.54.
El itinerario original incluía escalas en Medellín, Ocaña, Cúcuta y Tibú, con regreso final a Antioquia. Tras el siniestro, Satena suspendió el resto del circuito programado para la aeronave y habilitó la línea telefónica (601) 919 333 para brindar información a los familiares.
Entre los ocupantes se encontraban Diógenes Quintero, representante de las curules de paz; Juan David Pacheco, ex concejal de Ocaña, junto a su esposa; Carlos Salcedo, médico y aspirante a la Cámara, también acompañado por su esposa, y María Torcoroma Álvarez, comerciante oriunda de Río de Oro.
La lista completa de pasajeros y tripulación del vuelo NSE 8849
Capitán Miguel Vanegas
Copiloto José de la Vega
Natalia Cristina Acosta Salcedo
María Torcoroma Álvarez Barbosa
Maira Alejandra Avendaño Rincón
María del Carmen Díaz Rodríguez
Anirley Julio Osorio
Juan David Pacheco Mejía
Karen Liliana Parales Vera
Rolando Enrique Peñaloza Gauldrón
Diógenes Quintero Amaya
Anayisel Quintero
Gineth Rincón
Carlos Salcedo
Maira Alejandra Sánchez Criado
Las autoridades continúan con las tareas en el lugar del accidente mientras avanza la investigación para determinar las causas del siniestro aéreo.