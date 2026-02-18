Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini antes del parto

En los últimos meses, Fulop había expresado públicamente su ilusión por convertirse en abuela. En entrevistas y publicaciones compartió la ansiedad y la felicidad que le generaba este nuevo rol, asegurando que soñaba con este momento desde hace tiempo. Incluso reveló que junto a Ova comenzaron a reorganizar sus rutinas para estar disponibles cuando llegara la fecha.

Ahora, con sus padres ya instalados en Italia, la cantante transita los últimos días antes del parto rodeada de afecto. Para Catherine y Ova, este viaje significa algo más profundo que una visita: es la oportunidad de sostener, acompañar y estar presentes en el instante en que una nueva generación está a punto de llegar al mundo. Y la sonrisa que ambos muestran en la foto deja claro que el sueño del abuelazgo está a punto de hacerse realidad.

Oriana-Sabatini-Catherine-Fulop-Ova-Sabatini.png

Cuáles son las fotos de la pancita de Oriana Sabatini que enternecieron a todos en las redes

Oriana Sabatini conmovió a su comunidad al mostrar imágenes de su embarazo, en un momento muy especial de su vida personal. La cantante atraviesa la recta final de la gestación de su primera hija, fruto de su relación con Paulo Dybala, y decidió compartir con sus seguidores una postal íntima y sin artificios desde su hogar en Roma. Con un look cómodo y al natural, posó frente al espejo y dejó ver su pancita en pleno crecimiento, generando una ola inmediata de reacciones y mensajes cargados de cariño.

En una de las fotos que publicó, Oriana eligió un top y un jean, y acompañó la imagen con una frase breve pero significativa: “Casi una mami”. El posteo no tardó en llenarse de comentarios de amigos y figuras del espectáculo que celebraron este momento tan esperado. Tini Stoessel respondió con emojis de corazones, Clara Alonso escribió “Belleza”, Lizardo Ponce se sumó con un efusivo “Hermosa hermosaaa”, mientras que Stefi Roitman dejó un espontáneo “LPM. Hermosa”. Con humor y ternura, Débora D’Amato también dijo presente al comentar “Panzona hermosa”.

Oriana Sabatini - 8 meeses de embarazo

Pero una de las reacciones más emotivas fue la de Catherine Fulop, quien no ocultó su felicidad por la llegada de su primera nieta. La actriz compartió las imágenes de su hija en sus propias redes y escribió: “¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!”. En otra historia, se mostró todavía más entusiasmada y expresó: “¡Ayyy, que bella esa mamacita! ¿¡Ahí veo la cunita del colecho!? ¡No aguanto más, te quiero ver hijita!”.

La propia Oriana también dejó ver la ansiedad lógica de esta etapa y compartió un mensaje que enterneció a sus fans: “Unas ganas de que salga, así podemos cantar Justin Bieber juntas a todo pulmón en el auto”. Según se desprende de lo que circula en redes sociales, la fecha estimada para el nacimiento sería el 11 de marzo, aunque por ahora el nombre de la beba sigue siendo un misterio que despierta todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Tiempo atrás, la artista habló con mucha sinceridad sobre cómo vive este proceso, especialmente atravesado por su pasado vinculado a los trastornos alimentarios. “Hubo meses en los que mi cuerpo se veía igual que cuando tenía los atracones, es redifícil aceptar que no tenía atracones y era porque estaba embarazada”, contó sin filtros. Sin embargo, destacó una diferencia fundamental: “Nunca se me cruzó por la cabeza no comer como cuando hacía en mi momento de locura con el TCA”.

Oriana también reconoció que el embarazo no siempre se vive desde un lugar idealizado. “Me siento fatal el 90% del tiempo”, confesó, y habló de la culpa que muchas veces aparece por no sentirse plenamente feliz. “Es complicado amigarte con la situación ‘me siento mal y eso me da culpa porque debería estar feliz porque estás creando a tu bebé’”, explicó. Fiel a su forma de ser, dejó en claro su postura: “Yo a mi hija le quiero dar el ejemplo de ser honesta y no mentir y fingir demencia”.