INESPERADO

Moria Casán redobló la apuesta con ironías contra Cinthia Fernández y la panelista explotó en redes

El cruce televisivo entre Moria Casán y Cinthia Fernández sumó capítulos en redes sociales, con mensajes irónicos de la conductora y una respuesta filosa de la panelista que dejó en evidencia que el conflicto está lejos de cerrarse.

18 feb 2026, 20:12
Lo que arrancó como un fuerte cruce al aire entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece) terminó desatando una interna inesperada que ahora enfrenta directamente a la panelista con la conductora, Moria Casán.

En un principio, la intervención de Moria fue interpretada como un respaldo a la abogada, pero con el correr de los días ese gesto se transformó en el detonante de una relación cada vez más tirante con Fernández. El punto de quiebre llegó cuando, tras una comparación hecha por Marcovecchio, la diva lanzó al aire una frase que no pasó desapercibida y deslizó que la panelista era un “therian”, en alusión a jóvenes que se autoperciben animales.

El tema volvió a explotar en redes sociales, especialmente en X, donde comenzaron las especulaciones por la ausencia de Cinthia en el programa. Lejos de esquivar el asunto, Moria salió a aclarar que la panelista solo asiste dos veces por semana, pero sumó una frase con clara doble intención: “No caigas en la trampa de las que les gusta el show, hacen como que se toman todo personal y después me mandan WhatsApp disculpándose”.

Cuando parecía que el asunto podía enfriarse, la conductora fue por más y publicó otro mensaje cargado de ironía que muchos leyeron como una indirecta directa: “Todo bien con todos, todas y los nuevos therians, que necesitan su hábitat. Elba mandó al chihuahua a la cucha, y tal vez necesitan oxígeno de un parque y no aire televisivo”.

La frase no solo reavivó el conflicto, sino que también encendió rumores sobre la continuidad de Fernández dentro del ciclo.

La respuesta de la panelista no tardó en llegar y fue sin filtro. Desde una story de Instagram apuntó de lleno contra su jefa: “Que mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza’ de un ‘equipo’”. Y dejó picando un descargo más fuerte al agregar: “Cuando tenga un rato libre respondo esta vergüenza”.

Como si faltara condimento para el escándalo, en ese mismo hilo de X, Moria también reaccionó a una imagen generada con inteligencia artificial donde se veía a Marcovecchio llevando de la correa a un chihuahua, una escena que terminó de instalar la narrativa del enfrentamiento.

Así, lo que había comenzado como una discusión con una invitada terminó convirtiéndose en una guerra abierta entre conductora y panelista. Y por cómo vienen escalando los cruces, todo indica que este conflicto todavía tiene varios capítulos más por delante.

