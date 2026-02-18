Moria Casán redobló la apuesta con ironías contra Cinthia Fernández y la panelista explotó en redes

La frase no solo reavivó el conflicto, sino que también encendió rumores sobre la continuidad de Fernández dentro del ciclo.

La respuesta de la panelista no tardó en llegar y fue sin filtro. Desde una story de Instagram apuntó de lleno contra su jefa: “Que mensajes tan tristes de parte de la ‘cabeza’ de un ‘equipo’”. Y dejó picando un descargo más fuerte al agregar: “Cuando tenga un rato libre respondo esta vergüenza”.

Como si faltara condimento para el escándalo, en ese mismo hilo de X, Moria también reaccionó a una imagen generada con inteligencia artificial donde se veía a Marcovecchio llevando de la correa a un chihuahua, una escena que terminó de instalar la narrativa del enfrentamiento.

Así, lo que había comenzado como una discusión con una invitada terminó convirtiéndose en una guerra abierta entre conductora y panelista. Y por cómo vienen escalando los cruces, todo indica que este conflicto todavía tiene varios capítulos más por delante.

Tweet Moria Casan