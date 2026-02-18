Moria Casán redobló la apuesta con ironías contra Cinthia Fernández y la panelista explotó en redes

Lo que arrancó como un fuerte cruce al aire entre Elba Marcovecchio y Cinthia Fernández en La mañana con Moria (El Trece) terminó desatando una interna inesperada que ahora enfrenta directamente a la panelista con la conductora, Moria Casán.
El cruce televisivo entre Moria Casán y Cinthia Fernández sumó capítulos en redes sociales, con mensajes irónicos de la conductora y una respuesta filosa de la panelista que dejó en evidencia que el conflicto está lejos de cerrarse.