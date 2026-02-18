Así capturaron a uno de los sospechosos de robarle a un juez de La Matanza que investigó el triple crimen
El arrestado no cayó solo, también dieron con su hijo y otro acusado del asalto al magistrado en su casa de Ramos Mejía ocurrido en Nochebuena.
La investigación por el robo ocurrido en Nochebuena en la casa de un juez de Garantías de Ramos Mejía tuvo avances en las últimas horas. Un operativo de la Policía Bonaerense terminó con tres detenidos y el momento de la captura de uno de los acusados quedó registrado en un video: lo encontraron escondido detrás de una pared lindera, a la altura de un primer piso, y en ropa interior.
El procedimiento se realizó durante la madrugada en el marco de los allanamientos ordenados por el juez Rubén Ochipinti, en una causa que investiga el fiscal Matías Marando, titular de la UFIYJ N°12 de La Matanza. Los hechos están caratulados como robo agravado por efracción, bajo la modalidad conocida como “escruche”.
Según fuentes del caso, los sospechosos fueron identificados como C.V.B., de 21 años; C.S.B., de 43; y J.N.H., de 21. Dos de ellos, padre e hijo, fueron arrestados durante los allanamientos realizados por efectivos de la DDI La Matanza.
Las imágenes difundidas muestran el ingreso de los policías a la vivienda donde se ocultaba uno de los acusados. En el video se observa el recorrido de los agentes hasta encontrar al sospechoso mayor escondido detrás de la medianera.
“Vení para acá”, le ordenaron los efectivos mientras el hombre caminaba por la cornisa. Finalmente, fue reducido y esposado por los uniformados.
Durante los procedimientos, los investigadores incautaron una moto, dos consolas PlayStation 5, 13 teléfonos celulares, 800 dólares, 45 mil pesos en efectivo, un pistolón calibre .14 sin marca ni numeración, cartuchos del mismo calibre y distintas alhajas.
La PlayStation 5 fue clave en la investigación. Según indicaron las fuentes, el dispositivo robado al juez fue localizado mediante geolocalización, lo que permitió identificar a los sospechosos y el vehículo que utilizaban.
Cómo fue el robo en Nochebuena
El hecho ocurrió el 24 de diciembre pasado en la vivienda ubicada en la calle Pringles al 2200, en Ramos Mejía. En ese momento no había nadie en la propiedad, ya que la familia del juez se encontraba celebrando la Navidad fuera del domicilio.
Los ladrones ingresaron tras forzar la reja de una ventana y revolvieron toda la casa. Sin embargo, solo se llevaron una consola de videojuegos perteneciente a uno de los hijos.
La vivienda pertenece al juez Fernando Pinos Guevara, titular del Juzgado de Garantías N°4 de La Matanza, quien había intervenido previamente en una causa por un triple femicidio narco en Florencio Varela.
El antecedente: otro robo y presuntas amenazas
El episodio de Nochebuena fue el segundo hecho de inseguridad que sufrió el magistrado en pocas semanas. El 2 de noviembre, cinco delincuentes interceptaron a la familia cuando ingresaba a la casa.
Según el propio juez, los asaltantes estaban armados y actuaron con extrema violencia. Durante el robo, apuntaron con armas al magistrado, a su esposa y a su hijo. Luego escaparon con los teléfonos y la camioneta.
El vehículo fue encontrado horas después en Fuerte Apache. Lo llamativo, según relató Pinos Guevara, fue que los objetos sustraídos aparecieron nuevamente en el interior del rodado.
El magistrado denunció que, tras ambos episodios, recibió presuntas amenazas vinculadas a su actuación en causas contra el narcotráfico.
La hipótesis del amedrentamiento
Pinos Guevara sostuvo públicamente que los robos podrían haber sido mensajes intimidatorios. Según explicó, en el asalto de Nochebuena los delincuentes dejaron dinero, joyas y otros objetos de valor a la vista, lo que refuerza su sospecha.
“Entraron a mi casa, revolvieron todo, pero dejaron dólares, relojes y cadenas. Incluso tomaron una caja de seguridad portátil y la dejaron arriba de la cama”, relató. Para el juez, la intención habría sido generar impacto visual y amedrentarlo, más que obtener un botín económico.
Avanza la causa judicial
La investigación continúa para determinar si los detenidos tienen vínculos con organizaciones criminales y si ambos hechos están conectados. Los acusados quedaron a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas.
Mientras tanto, la causa busca esclarecer el móvil del robo y confirmar si se trató de delitos comunes o de un intento de intimidación contra el magistrado. El análisis de los elementos secuestrados y las pericias sobre los dispositivos electrónicos podrían aportar nuevas pistas en los próximos días.