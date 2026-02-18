El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA por adherirse al paro de la CGT en medio de la conciliación obligatoria

El Gobierno intimó a los gremios La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de adherir al paro de la CGT de este jueves por estar vigente una conciliación obligatoria en el sector.
El Ministerio de Capital Humano advirtió que ambos gremios están alcanzados por una conciliación obligatoria y les exigió abstenerse de adherir al paro general de la CGT.
El Ministerio de Capital Humano informa que, a través de la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, llamó a ambos sindicatos a "abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar" porque, según plantearon, violan a las "normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite".
"La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia", indicaron.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), bajo la conducción de Roberto Fernández, ratificó hoy su acompañamiento al paro de la CGT tras gestiones directas durante el fin de semana. “Somos un sindicato confederado y si la CGT decide un paro acompañaremos la medida”, expresó el dirigente sindical, lo que a priori garantiza la interrupción de los servicios de colectivos urbanos y de larga distancia en todo el país.
"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", expresó el sindicato en un comunicado.
Además, justiciaron que la medida "se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".
"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa", planteó.
Por último, completaron: "La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte".
Por su parte, La Fraternidad conducida por Omar Maturana fue de las primeras en pronunciarse y pedirle a la CGT que realice un paro en contra de la reforma laboral.