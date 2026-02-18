El Gobierno intimó a La Fraternidad y la UTA por adherirse al paro de la CGT en medio de la conciliación obligatoria

"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado, en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", expresó el sindicato en un comunicado.

Además, justiciaron que la medida "se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa", planteó.

Por último, completaron: "La UTA considera que, frente a este contexto, el paro constituye una medida legítima de defensa colectiva ante políticas que afectan directamente la dignidad del trabajo, la estabilidad del empleo y la sustentabilidad de la actividad del transporte".

Por su parte, La Fraternidad conducida por Omar Maturana fue de las primeras en pronunciarse y pedirle a la CGT que realice un paro en contra de la reforma laboral.