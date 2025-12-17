Hallaron muerto a un suboficial del Ejército Argentino en un cuartel de Corrientes

De acuerdo a la prensa regional, Pereyra era un reconocido maratonista y también se había desempeñado durante un tiempo como árbitro de la Liga de Fútbol regional de Chajarí, ciudad en la que residió durante varios años.

Su nombre era muy conocido tanto en Entre Ríos como en Corrientes, especialmente por su participación en competencias deportivas regionales, nacionales e incluso internacionales, lo que generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito deportivo y social.

La investigación judicial por la muerte del suboficial

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Justicia. El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que dispuso además la participación del fiscal provincial de Monte Caseros para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias, las autoridades buscan determinar si existían antecedentes o indicios previos que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del cuartel.

juan-javier-pereyra-era-un-reconocido-atleta-foto-diario-ahora-N3GCZ3FNWRDUZELY4FJIJEEH4Q Juan Javier Pereyra era un reconocido atleta. (Foto: diario Ahora.)

El comunicado oficial del Ejército Argentino

El Ejército Argentino difundió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la muerte del suboficial y confirmó que, en paralelo a la investigación judicial, se iniciaron actuaciones administrativas internas.

“En forma paralela, se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes en el ámbito militar”, señalaron desde la institución. Además, remarcaron que las autoridades militares se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con todos los requerimientos necesarios.

El mensaje concluyó con una expresión pública de condolencias: “La institución expresa su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas haya nuevas precisiones oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Juan Javier Pereyra.