Hallaron muerto a un suboficial del Ejército Argentino en un cuartel de Corrientes
Se trata de Juan Javier Pereyra y cumplía funciones en Monte Caseros. El hallazgo se produjo dentro del Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO).
Juan Javier Pereyra fue encontrado muerto este miércoles a la madrugada. (Foto: gentileza Corrientes hoy.)
Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado muerto en un cuartel ubicado en Monte Caseros, provincia de Corrientes, en un hecho que generó conmoción dentro de la fuerza y que ya es investigado por la Justicia. El hallazgo se produjo alrededor de la 1 de la madrugada de este miércoles, dentro del Casino de Suboficiales del Centro de Educación Operacional (CEO).
La desaparición del militar había sido reportada durante la jornada del martes. La noticia se conoció apenas 24 horas después de confirmarse la muerte de un soldado que cumplía tareas de vigilancia en la Quinta de Olivos, lo que volvió a poner el foco en las condiciones internas dentro de las fuerzas armadas.
Según informó el diario Corrientes Hoy, la Gendarmería Nacional investiga las causas y circunstancias de la muerte. De manera preliminar, no se descarta que se haya tratado de un suicidio, aunque aún no hay confirmación oficial.
Quién era el suboficial encontrado muerto en Corrientes
El suboficial fue identificado como Juan Javier Pereyra, de 48 años, nacido en San Jaime de la Frontera, provincia de Entre Ríos. Al momento de su muerte, vivía en el barrio militar de Monte Caseros y prestaba servicios en el Regimiento local.
De acuerdo a la prensa regional, Pereyra era un reconocido maratonista y también se había desempeñado durante un tiempo como árbitro de la Liga de Fútbol regional de Chajarí, ciudad en la que residió durante varios años.
Su nombre era muy conocido tanto en Entre Ríos como en Corrientes, especialmente por su participación en competencias deportivas regionales, nacionales e incluso internacionales, lo que generó múltiples expresiones de pesar en el ámbito deportivo y social.
La investigación judicial por la muerte del suboficial
Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Justicia. El caso quedó en manos del Juzgado Federal de Paso de los Libres, que dispuso además la participación del fiscal provincial de Monte Caseros para avanzar con las actuaciones correspondientes.
Mientras se aguardan los resultados de las pericias, las autoridades buscan determinar si existían antecedentes o indicios previos que permitan esclarecer lo ocurrido dentro del cuartel.
El comunicado oficial del Ejército Argentino
El Ejército Argentino difundió un comunicado oficial en el que lamentó profundamente la muerte del suboficial y confirmó que, en paralelo a la investigación judicial, se iniciaron actuaciones administrativas internas.
“En forma paralela, se han iniciado las actuaciones administrativas correspondientes en el ámbito militar”, señalaron desde la institución. Además, remarcaron que las autoridades militares se pusieron a disposición de la Justicia para colaborar con todos los requerimientos necesarios.
El mensaje concluyó con una expresión pública de condolencias: “La institución expresa su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”.
La investigación continúa y se espera que en las próximas horas haya nuevas precisiones oficiales sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Juan Javier Pereyra.