Política
Olivos
Seguridad

Encontraron a un soldado muerto dentro del predio de la Quinta de Olivos

El hecho ocurrió durante la madrugada dentro del predio presidencial. La justicia federal investiga las circunstancias del fallecimiento.

Un integrante del personal militar asignado a tareas de seguridad en la Residencia Presidencial de Olivos fue encontrado sin vida en uno de los puestos internos del predio durante la madrugada. El hecho generó la activación inmediata de los protocolos previstos para este tipo de situaciones, según informó el Gobierno.

Javier Milei recibe al presidente electo de Chile, José Kast en la Casa Rosada. Foto: Archivo.

“En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, se indicó en un comunicado oficial difundido por el Gobierno nacional.

El fallecimiento fue constatado por los servicios médicos de emergencia que acudieron tras el hallazgo. La causa se encuentra bajo investigación judicial y, por el momento, no se brindaron detalles sobre las posibles causas del deceso.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó a cargo de la investigación, que cuenta con la intervención de distintas áreas de las fuerzas federales para la realización de las pericias correspondientes. El objetivo es determinar las circunstancias precisas del hecho.

"Todas las hipótesis bajo análisis"

En el mismo comunicado, se aclaró que “por disposición del Juzgado Federal interviniente se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales”, en referencia a los procedimientos periciales en curso.

Desde el Gobierno no se difundieron por el momento detalles sobre la identidad del efectivo fallecido ni sobre la naturaleza del puesto donde fue hallado. Tampoco se confirmó si el hecho fue registrado por cámaras o sistemas de vigilancia del lugar.

“El hecho ocurrió dentro del predio”, precisa el texto oficial, sin mayores especificaciones. La residencia de Olivos cuenta con presencia permanente de personal militar y de seguridad, además de dispositivos tecnológicos de monitoreo.

“La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente.ón se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis”, concluye el comunicado.

