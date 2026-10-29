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CONTINÚA EL DEBATE

El Senado dio media sanción al régimen de incentivos para inversiones desde los US$12 millones

La iniciativa impulsada por el radicalismo obtuvo 60 votos a favor y dos en contra. La sesión continúa con el debate de otros proyectos y se espera que durante la madrugada se vote la modificación de la ley de salud mental.

El Senado aprobó el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR)

El Senado aprobó el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), que establece beneficios fiscales para proyectos con desembolsos mínimos de US$12 millones. (Foto: archivo).

El Senado aprobó con 60 votos a favor y dos en contra el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una iniciativa impulsada por el radicalismo que contempla beneficios fiscales para proyectos productivos con inversiones mínimas de 12 millones de dólares. El proyecto deberá pasar por la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

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Los dos votos negativos fueron de los senadores santacruceños. Tras esa votación, la sesión continuó con el debate de un marco regulatorio para el mercado de carbono, una propuesta de Flavia Royon, Sonia Rojas Decut y Jorge Capitanich. Para la madrugada está prevista la votación de la modificación de la ley de salud mental.

El senador Eduardo Vischi fue el encargado de defender la iniciativa impulsada por el radicalismo. (Foto: redes sociales).

El senador Eduardo Vischi fue el encargado de defender la iniciativa impulsada por el radicalismo. (Foto: redes sociales).

El jefe del bloque radical, el correntino Eduardo Vischi, autor de la iniciativa, explicó que el RIIR busca cubrir el espacio entre el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), aprobado en la ley de modernización laboral, y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Durante su exposición en el recinto, Vischi sostuvo que el proyecto surgió de la recopilación de planteos del sector privado. También afirmó que estas inversiones pueden contribuir a abastecer a los grandes proyectos, mejorar la competitividad de la economía real en un contexto de falta de consumo y ventas, e impulsar las exportaciones.

Desde el bloque Justicialista, José Mayans consideró que la propuesta tiene “buenas intenciones”, aunque advirtió que no alcanza para responder a la situación económica del país. En la misma línea, el chaqueño Jorge Capitanich cuestionó la creación de distintos regímenes de promoción de inversiones con beneficios diferentes y alertó sobre su impacto fiscal y la falta de consideración de los cupos previstos en los presupuestos.

Qué beneficios contempla el régimen de inversiones

El proyecto establece una inversión productiva mínima de 12 millones de dólares y alcanza a los proyectos que se realicen durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Entre las inversiones comprendidas figuran la compra de maquinaria y bienes de capital nuevos, las obras vinculadas directamente con actividades productivas, los equipos de riego y de alta eficiencia energética, las mallas antigranizo y los bienes semovientes amortizables.

Quedan excluidos los automóviles, los activos financieros, las inversiones de cartera y los bienes de cambio.

El esquema contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, amortización especial para bienes de capital y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. Además, establece estabilidad normativa tributaria durante los 30 años posteriores a la promulgación de la ley.

Las empresas que quieran acceder deberán presentar un plan de inversión con el cronograma de ejecución, la producción prevista, las exportaciones proyectadas y el empleo estimado. También tendrán que destinar al menos el 20% del monto previsto para contratar proveedores a empresas nacionales, siempre que exista oferta local que cumpla con las condiciones de precio y calidad del mercado.

La autoridad de competencia contará con un plazo de hasta 90 días hábiles para evaluar las solicitudes.

Los homenajes y la invitación al Papa León XIV

Al comienzo de la sesión, los senadores realizaron tres homenajes: al fallecido senador libertario Juan Carlos Pagotto, al secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, y al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su muerte.

Además, los legisladores aprobaron por consenso un proyecto para invitar al papa León XIV a pronunciar unas palabras durante una asamblea legislativa en el Congreso, aunque reconocen que la agenda del pontífice ya está definida.

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