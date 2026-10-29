El Senado dio media sanción al régimen de incentivos para inversiones desde los US$12 millones

Desde el bloque Justicialista, José Mayans consideró que la propuesta tiene “buenas intenciones”, aunque advirtió que no alcanza para responder a la situación económica del país. En la misma línea, el chaqueño Jorge Capitanich cuestionó la creación de distintos regímenes de promoción de inversiones con beneficios diferentes y alertó sobre su impacto fiscal y la falta de consideración de los cupos previstos en los presupuestos.

Qué beneficios contempla el régimen de inversiones

El proyecto establece una inversión productiva mínima de 12 millones de dólares y alcanza a los proyectos que se realicen durante los primeros dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Entre las inversiones comprendidas figuran la compra de maquinaria y bienes de capital nuevos, las obras vinculadas directamente con actividades productivas, los equipos de riego y de alta eficiencia energética, las mallas antigranizo y los bienes semovientes amortizables.

Quedan excluidos los automóviles, los activos financieros, las inversiones de cartera y los bienes de cambio.

El esquema contempla amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, amortización especial para bienes de capital y devolución anticipada de créditos fiscales de IVA. Además, establece estabilidad normativa tributaria durante los 30 años posteriores a la promulgación de la ley.

Las empresas que quieran acceder deberán presentar un plan de inversión con el cronograma de ejecución, la producción prevista, las exportaciones proyectadas y el empleo estimado. También tendrán que destinar al menos el 20% del monto previsto para contratar proveedores a empresas nacionales, siempre que exista oferta local que cumpla con las condiciones de precio y calidad del mercado.

La autoridad de competencia contará con un plazo de hasta 90 días hábiles para evaluar las solicitudes.

Los homenajes y la invitación al Papa León XIV

Al comienzo de la sesión, los senadores realizaron tres homenajes: al fallecido senador libertario Juan Carlos Pagotto, al secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, y al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 16 años de su muerte.

Además, los legisladores aprobaron por consenso un proyecto para invitar al papa León XIV a pronunciar unas palabras durante una asamblea legislativa en el Congreso, aunque reconocen que la agenda del pontífice ya está definida.