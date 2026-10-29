El marido de la China Ansa tomó una firme postura tras los rumores de infidelidad con Pablo Migliore

Sin embargo, la China no dejó pasar las declaraciones de Colosimo y lanzó una desafiante frase sobre las supuestas pruebas que tendría para respaldar sus dichos. "Me muero por ver las pruebas que dice Nora", expresó ante las cámaras del programa de América TV, poniendo en duda las versiones que circularon sobre su vida privada.

Qué dijo Nora Colosimo de la China Ansa

Nora Colosimo rompió el silencio en LAM (América TV) después de la polémica que desató una publicación en sus redes sociales, en la que deslizó un supuesto acercamiento entre la China Ansa y Pablo Migliore, ambos participantes de MasterChef Celebrity (Telefe).

La información difundida por la madre de Wanda Nara provocó una fuerte reacción de la periodista, quien cuestionó públicamente las versiones sobre una presunta infidelidad a su marido, Diego Mendoza, y contó cómo repercutió la situación en su vida personal.

“Me cagó la vida. Cuando leo que estaba hablando de mí con un enigmático en el que yo era la única que cumplía los requisitos”, expresó indignada la conductora durante una entrevista con SQP (América TV), donde negó los rumores que la involucraban con el exarquero.

Frente a estas declaraciones, Colosimo decidió dar su versión de los hechos durante la emisión del martes de LAM. Allí, defendió la información que había recibido, aunque también se mostró dispuesta a disculparse con Ansa por las consecuencias que pudo haber generado su publicación.

"Sería muy raro que llames a una de las partes y te diga sí es verdad, entonces yo confié en mi fuente", aseguró la panelista. Y luego aprovechó la oportunidad para pedirle perdón si ese mensaje la afectó: "Por supuesto que si le hice mal no fue la idea. Le pido disculpas públicas a la China y no privadas, porque el posteo fue público".

"Yo bajé la historia cuando me llega también de ahí que ella se había puesto a llorar", explicó Nora. Y, para despejar cualquier especulación sobre la conductora de MasterChef Celebrity, remarcó: "Nunca hablé con Wanda de este tema".

"A la China le diría que es televisión y si a mí me llega la data y pregunto y averiguo y me lo sostienen. No sé por qué pensó que era algo personal si yo ni la conozco", continuó su descargo.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando Nora puso en duda la repercusión que alcanzó el escándalo y sugirió que la controversia también había contribuido a darle mayor visibilidad a la periodista dentro del reality gastronómico.

"Hace dos semanas estamos hablando de la China Ansa, es televisión, es show. Qué casualidad, hace dos semanas estamos hablando de ella y cuántos participantes hay en MasterChef? Yo creo que tiene un gran protagonismo... Esto es raro", cuestionó.