Robó en un country, escapó de la Policía y protagonizó un vuelco que terminó en tragedia

El accidente ocurrió en un camino rural de Malagueño, luego de un robo en una vivienda de un barrio privado de Villa Parque Santa Ana. El segundo sospechoso logró escapar a pie y permanece prófugo.
Robó en un country, escapó de la Policía y murió al volcar con su camioneta. (Foto: ElDocetv).
El sospechoso viajaba junto con otro hombre. Ambos habían ingresado a una casa desocupada del country y, después de cometer el delito, escaparon en una camioneta por un camino que conecta el sector con la localidad de Malagueño.
Durante la fuga, el conductor perdió el control del vehículo y volcó. El impacto fue tan fuerte que el hombre murió en el acto, según consignó El Doce.
Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron el cuerpo del conductor dentro de la camioneta y confirmaron su identidad.
El segundo sospechoso logró salir del vehículo después del vuelco y escapó a pie antes de que la Policía pudiera detenerlo.
A partir de ese momento, los efectivos desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona rural para intentar localizarlo. Hasta el momento, el hombre permanece prófugo y continúa la búsqueda.
El aviso sobre el accidente llegó a través de un llamado que alertó sobre una camioneta volcada en un sector de difícil acceso de Malagueño. Personal policial y una unidad del servicio médico de urgencias se trasladaron hasta el camino rural indicado. Al llegar, los profesionales de la salud constataron que el conductor había muerto.
Los peritos trabajan para determinar cómo se produjo el vuelco. Las primeras hipótesis señalan una posible pérdida de control del vehículo, aunque las causas todavía son materia de investigación.
La fiscalía interviniente ordenó las pericias correspondientes para establecer la dinámica del accidente y determinar si hubo factores climáticos o mecánicos que pudieron influir.
Los resultados de los informes técnicos serán incorporados a la causa para avanzar en el esclarecimiento del hecho.