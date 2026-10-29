Robó en un country, escapó de la Policía y protagonizó un vuelco que terminó en tragedia

El cómplice escapó a pie y permanece prófugo

El segundo sospechoso logró salir del vehículo después del vuelco y escapó a pie antes de que la Policía pudiera detenerlo.

A partir de ese momento, los efectivos desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona rural para intentar localizarlo. Hasta el momento, el hombre permanece prófugo y continúa la búsqueda.

Cómo se produjo el vuelco fatal en Malagueño

El aviso sobre el accidente llegó a través de un llamado que alertó sobre una camioneta volcada en un sector de difícil acceso de Malagueño. Personal policial y una unidad del servicio médico de urgencias se trasladaron hasta el camino rural indicado. Al llegar, los profesionales de la salud constataron que el conductor había muerto.

El segundo sospechoso logró salir del vehículo después del vuelco y escapó a pie antes de que la Policía pudiera detenerlo. (Foto: archivo).

Los peritos trabajan para determinar cómo se produjo el vuelco. Las primeras hipótesis señalan una posible pérdida de control del vehículo, aunque las causas todavía son materia de investigación.

La fiscalía interviniente ordenó las pericias correspondientes para establecer la dinámica del accidente y determinar si hubo factores climáticos o mecánicos que pudieron influir.

Los resultados de los informes técnicos serán incorporados a la causa para avanzar en el esclarecimiento del hecho.