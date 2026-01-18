La foto de Mauro Icardi que Wanda Nara subió a su Instagram y desató la polémica

La nostalgia se intensifica en un collage tipo Polaroid fechado en 2016. Allí aparece una foto de Icardi con el rostro tachado con marcador negro, seguida de una imagen de Wanda embarazada y varias instantáneas de los chicos jugando, posando y compartiendo momentos cotidianos. Esa imagen fue borrada y, minutos después, volvió a publicarse con un cambio: la actual pareja de La China Suárez aparece tapado con el ala de un ángel.

Entre otras postales, Wanda también recordó su cumpleaños de ese año: sentada a la cabecera de la mesa, rodeada de sus cinco hijos, con una torta con velas, Isabella en brazos y Francesca en su sillita alta. Tampoco faltó la clásica postal embarazada en bikini sobre un yate, y el primer plano de las piernas y pies de sus cinco hijos bajo la frase: “2016. Los hermanos más unidos del mundo”.

Qué dice la carta de amor de Mauro Icardi a la China Suárez por el primer aniversario de novios

El 9 de enero, Mauro Icardi compartió un posteo a corazón abierto dedicado a la China Suárez al cumplirse el primer año de novios tras aquella primera foto en Instagram juntos y a los besos.

"Hace un año subimos una foto y sin decir demasiado le contamos al mundo que nos habíamos encontrado. Lo que no se veía era la paz que me trajiste, la fuerza que me das, la complicidad, las risas, el amor real", comenzó su emotivo mensaje el ex de Wanda Nara.

Y siguió a puro elogio para la actriz: "Gracias por caminar a mi lado, por sostenerme, por creer en nosotros incluso cuando no parecía fácil. Hoy no celebro una foto, celebro la mujer que amo, la historia que estamos construyendo y el futuro que sueño con vos".

"Que vengan mil fotos más, mil viajes, mil proyectos, mil amaneceres juntos. Mi presente sos vos, y mi futuro también. Hace un año dijimos ‘Acá estamos’ públicamente. Hoy te digo, ‘Acá me quedo’ para siempre. Te amo mi @sangrejaponesa", cerró enamoradísimo Mauro Icardi de su novia.

Por su parte, la actriz la China Suárez optó por subir una significativa imagen a sus historias donde se la ve junto al futbolista sentada en un banco en la calle y mirando juntos un río, en una foto que simboliza el camino que quiere recorrer eternamente a su lado.