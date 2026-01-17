En vivo Radio La Red
Policiales
Recoleta
Hotel
Conmoción

Horror en un hotel de Recoleta: qué lesiones encontraron en la mujer que murió junto a su hijo de 7 años

Los cuerpos de Gisela Mercedes Yurka y de su hijo, Gabriel Saru Ovejero, fueron hallados sin vida este viernes en un hotel de Recoleta.

Los cuerpos de Gisela Mercedes Yurka y de su hijo

Los cuerpos de Gisela Mercedes Yurka y de su hijo, Gabriel Saru Ovejero, fueron hallados sin vida este viernes en un hotel de Recoleta.

Sigue la conmoción en el barrio de Recoleta luego de que este viernes fueran hallados los cuerpos de una mujer y su hijo de 7 años en la habitación de un hotel. En las últimas horas, según informaron fuentes de la investigación, se reveló que Gisela Mercedes Yurka (41) presentaba once heridas cortantes en los antebrazos y otras dos a la altura del cuello.

Leé también Estremecedora escena en un hotel de Recoleta: encontraron muerta a una mujer y su hijo de siete años
El hotel familiar Ker en Recoleta (Foto: Google Maps).

La mujer fue encontrada sin vida junto al menor, Gabriel Saru Ovejero, dentro de la bañera de la habitación 306, luego de que empleados del hotel ingresaran al cuarto ante la falta de respuestas por parte de los huéspedes, que debían realizar el check-out y no atendían los llamados del personal.

Los investigadores además secuestraron en el lugar un bisturí que se encontraba apoyado en una jabonera y dos jeringas de insulina, elementos que quedaron incorporados a la causa, según informó la agencia Noticias Argentinas.

Las lesiones en el cuerpo de la mujer fueron constatadas por los peritos oficiales, mientras la Justicia continúa analizando las circunstancias de ambas muertes, dado que no se detectaron signos de ingreso forzado ni desorden en la habitación.

el-hotel-de-recoleta-donde-una-mujer-y-su-hijo-fueron-encontrados-muertos-foto-google-street-view-YW47VGXIJVFFJEWHGAK22J5X4Q

Yurka y Ovejero se hospedaban en el establecimiento ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 1300 desde la noche del 15 de enero, fecha en la que familiares habían difundido un pedido de paradero, en el que se señalaba que ambos se habían ausentado de su domicilio en el barrio Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán. Al día siguiente fueron encontrados sin vida.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, que ordenó iniciar las actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.

