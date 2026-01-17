Horror en un hotel de Recoleta: qué lesiones encontraron en la mujer que murió junto a su hijo de 7 años

el-hotel-de-recoleta-donde-una-mujer-y-su-hijo-fueron-encontrados-muertos-foto-google-street-view-YW47VGXIJVFFJEWHGAK22J5X4Q

Yurka y Ovejero se hospedaban en el establecimiento ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 1300 desde la noche del 15 de enero, fecha en la que familiares habían difundido un pedido de paradero, en el que se señalaba que ambos se habían ausentado de su domicilio en el barrio Independencia, en la localidad bonaerense de González Catán. Al día siguiente fueron encontrados sin vida.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59, conducida por la fiscal Laura Belloqui, que ordenó iniciar las actuaciones bajo la carátula de averiguación de causales de muerte.