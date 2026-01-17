Desesperada búsqueda en Neuquén de la hermana de Marcos "Huevo" Acuña, que está desaparecida. 

La desaparición de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, generó conmoción y un amplio operativo de búsqueda en Zapala, provincia de Neuquén. Se trata de la hermana de Marcos Acuña, futbolista campeón del mundo, y su paradero es desconocido desde las últimas horas, lo que mantiene en vilo a la comunidad local y a su familia.