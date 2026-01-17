Desesperada búsqueda en Neuquén de la hermana de Marcos "Huevo" Acuña, que está desaparecida
Desde el viernes no se sabe nada de ella y la madre confirmó que desconocen el paradero de Fabiana Edith Muñoz, quien vive en la localidad de Zapala. La mujer sufre de esquizofrenia.
La desaparición de Fabiana Edith Muñoz, de 42 años, generó conmoción y un amplio operativo de búsqueda en Zapala, provincia de Neuquén. Se trata de la hermana de Marcos Acuña, futbolista campeón del mundo, y su paradero es desconocido desde las últimas horas, lo que mantiene en vilo a la comunidad local y a su familia.
La localidad neuquina, donde nació el jugador y donde aún reside gran parte de su familia, activó de inmediato protocolos de búsqueda con la intervención de las fuerzas de seguridad y la colaboración de vecinos.
Desde el inicio, la familia asumió un rol activo en la búsqueda. Sara, la madre de Fabiana, expresó la angustia del momento y explicó que su hija requiere cuidados especiales. “Mi hija padece esquizofrenia; ayer se perdió y no la encontramos por ningún lado”, señaló en diálogo con medios locales, reflejando la urgencia del caso.
Operativo policial y datos clave
La Policía de Neuquén difundió un pedido de paradero con información precisa para facilitar aportes de la comunidad. Según datos oficiales, Fabiana fue vista por última vez en su domicilio de la calle Antártida Argentina, casa 26, en la ciudad de Zapala.
Descripción física y vestimenta al momento de la desaparición:
Tez trigueña
Cabello castaño
Ojos oscuros
Contextura delgada
Vestía gorro negro, campera rompeviento verde, jean azul y zapatillas rosas
Estos detalles son considerados fundamentales para reconocerla y aportar información útil.
Cómo colaborar
La familia y las autoridades solicitan que ante cualquier dato o indicio se dé aviso de inmediato a la comisaría más cercana o se llame al 101 (Emergencias). Cada información puede ser clave para dar con su paradero y garantizar su bienestar.