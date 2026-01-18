A24.com

Fabián Vena dio detalles de su lucha contra una enfermedad: "Tuve 50 años de síntomas sin saberlo"

El actor Fabián Vena habló por primera vez sobre su salud y la enfermedad que descubrió hace poco. Su palabra.

18 ene 2026, 12:15
Fabián Vena dio detalles de su lucha contra una enfermedad: "Tuve 50 años de síntomas sin saberlo"

Fabián Vena contó que sufre una enfermedad hace 50 años, pero que el diagnóstico lo descubrió hace poco. El actor tuvo que tomar decisiones claves para poder enfrentar la situación.

El artista dijo en La Cocina Rebelde (El Trece) que debido a la celiaquía que le descubrieron su alimentación tuvo que cambiar.

"Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida“, señaló, en referencia a los problemas que les trae a las personas con esta patología el consumo de harinas.

Luego detalló que hace poco más de un año le diagnosticaron celiaquía. “Después de recorrer durante mucho tiempo, con situaciones horribles y diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema”, indicó.

Vena, que está presentando la obra teatral El divorcio del año, comentó que, debido al problema que tiene, intenta que todos a su alrededor se controlen para asegurarse que no sufran lo mismo que él. “Soy como un converso. Mando a que se hagan todos una colonoscopía”, recomendó.

Cuál es la enfermedad que sufre Fabián Vena

El actor cree que hace 50 años que sufre de esa enfermedad por los síntomas que siempre tuvo presentes a lo largo de su vida. “Me da la sensación de que esto fue así porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”, comentó.

Vena también contó que su hijo Valentino, de 9 años, tuvo un gesto tierno hacia él debido a su celiaquía. “El chiquito se comió una pizza el otro día, llegó y cuando le voy a dar un beso me dice, ‘no, papá, un beso no te puedo dar’”, recordó, con emoción.

Además, ironizó sobre la intimidad con su pareja, Paula Morales. “Cuando le tengo que dar un beso importante le digo, ‘inmediatamente te vas a lavar’”.

La celíaca afecta a entre el 1 y el 7% de la población global, lo que en la Argentina se traduce en algo más de 400.000 personas. Se la define como una patología multisistémica que afecta la porción entérica (primera parte) del intestino delgado, caracterizada por una reacción inflamatoria de la mucosa intestinal, como consecuencia de una intolerancia de origen inmunológico al gluten existente en alimentos farináceos como la cebada, el centeno, la avena y las variedades de trigo.

